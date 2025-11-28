29 ноября в рамках 14 тура Ла Лиги «Барселона» примет «Алавес» на своем поле. Каталонцы уверенно держатся в верхней части таблицы и продолжают погоню за лидером, демонстрируя одну из самых результативных атак чемпионата. «Алавес» располагается ближе к нижней половине и старается сохранять очковый баланс, однако выезды к грандам традиционно даются команде тяжело. Контраст в классе и текущей форме делает хозяев очевидным фаворитом, но стиль гостей способен добавить матчу определенной остроты.

«Барселона»

Команда недавно крупно обыграла «Атлетик» со счетом 4:0, подтвердив стабильность в атаке. «Барселона» выиграла три последних матча Ла Лиги и обладает лучшей разницей мячей в турнире. Коллектив регулярно забивает, отличаясь в 19 подряд встречах чемпионата. В то же время оборона не всегда действует безошибочно, что подтверждает средний показатель пропущенных мячей в последних турах, однако компенсируется это мощным атакующим потенциалом.

«Алавес»

Подопечные гостей уступили «Сельте» 0:1 и продлили серию неудачных выездов. «Алавес» старается играть смело впереди, что отражается в количестве забитых мячей, но нестабильность в обороне приводит к потерям очков. Команда регулярно пропускает в последних матчах и испытывает сложности в играх против соперников топ-уровня, особенно на их поле.

Факты о командах

«Барселона»

Побеждает в 4 последних домашних матчах

Забивает в 29 из 30 последних игр

В среднем: 2.80 забито и 1.80 пропущено (последние 5 матчей)

Выиграла 5 последних очных встреч с «Алавесом»

«Алавес»

Проигрывает в 3 последних гостевых матчах

Пропускает в 4 последних играх

В среднем: 1.80 забито и 0.80 пропущено (последние 5 матчей)

Не выигрывает у «Барселоны» в очных матчах на выезде

Прогноз на матч «Барселона» – «Алавес»

С учетом текущей формы и разницы в классе «Барселона» должна уверенно контролировать ход встречи. Высокий темп и давление у ворот гостей приведут к серии опасных моментов, а слабость «Алавеса» на выезде повышает вероятность уверенной победы хозяев. При этом гости способны огрызнуться, но вряд ли смогут выдержать весь матч на высоком уровне.

Прогноз: Победа «Барселоны» с форой (-1.5) – коэффициент 1.62