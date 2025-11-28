Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Барселона» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 29 ноября 2025 с коэффициентом 1.62

28 ноября 2025 10:37
Барселона - Атлетик
22 нояб. 2025, суббота 18:15 | Испания. Примера, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
Сделать ставку

29 ноября в рамках 14 тура Ла Лиги «Барселона» примет «Алавес» на своем поле. Каталонцы уверенно держатся в верхней части таблицы и продолжают погоню за лидером, демонстрируя одну из самых результативных атак чемпионата. «Алавес» располагается ближе к нижней половине и старается сохранять очковый баланс, однако выезды к грандам традиционно даются команде тяжело. Контраст в классе и текущей форме делает хозяев очевидным фаворитом, но стиль гостей способен добавить матчу определенной остроты.

«Барселона»

Команда недавно крупно обыграла «Атлетик» со счетом 4:0, подтвердив стабильность в атаке. «Барселона» выиграла три последних матча Ла Лиги и обладает лучшей разницей мячей в турнире. Коллектив регулярно забивает, отличаясь в 19 подряд встречах чемпионата. В то же время оборона не всегда действует безошибочно, что подтверждает средний показатель пропущенных мячей в последних турах, однако компенсируется это мощным атакующим потенциалом.

«Алавес»

Подопечные гостей уступили «Сельте» 0:1 и продлили серию неудачных выездов. «Алавес» старается играть смело впереди, что отражается в количестве забитых мячей, но нестабильность в обороне приводит к потерям очков. Команда регулярно пропускает в последних матчах и испытывает сложности в играх против соперников топ-уровня, особенно на их поле.

Факты о командах

«Барселона»

  • Побеждает в 4 последних домашних матчах
  • Забивает в 29 из 30 последних игр
  • В среднем: 2.80 забито и 1.80 пропущено (последние 5 матчей)
  • Выиграла 5 последних очных встреч с «Алавесом»

«Алавес»

  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах
  • Пропускает в 4 последних играх
  • В среднем: 1.80 забито и 0.80 пропущено (последние 5 матчей)
  • Не выигрывает у «Барселоны» в очных матчах на выезде

Личные встречи
66% (37)
20% (11)
14% (8)
117
Забитых мячей
47
2.09
В среднем за матч
0.84
6:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
4 : 0
22.11.2025
Атлетик
Испания. Примера, 38 тур
Атлетик
0 : 3
25.05.2025
Барселона
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Атлетик
0 : 2
08.01.2025
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
2 : 1
24.08.2024
Атлетик
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
0 : 0
03.03.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 0
22.10.2023
Атлетик
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
0 : 1
12.03.2023
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
4 : 0
23.10.2022
Атлетик
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4 : 0
27.02.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
3 : 2
20.01.2022
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 1
21.08.2021
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0 : 4
17.04.2021
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
2 : 1
31.01.2021
Атлетик
Суперкубок Испании, Финал
Барселона
2 : 3
17.01.2021
Атлетик
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2 : 3
06.01.2021
Барселона
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
1 : 0
23.06.2020
Атлетик
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
1 : 0
06.02.2020
Барселона
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
1 : 0
16.08.2019
Барселона
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 0
10.02.2019
Барселона
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
1 : 1
29.09.2018
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
2 : 0
18.03.2018
Атлетик
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
0 : 2
28.10.2017
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
3 : 0
04.02.2017
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Барселона
3 : 1
11.01.2017
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
2 : 1
05.01.2017
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
0 : 1
28.08.2016
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Барселона
3 : 1
27.01.2016
Атлетик
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
1 : 2
20.01.2016
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
6 : 0
17.01.2016
Атлетик
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 1
23.08.2015
Барселона
Суперкубок Испании,
Барселона
1 : 1
17.08.2015
Атлетик
Суперкубок Испании,
Атлетик
4 : 0
14.08.2015
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Барселона
3 : 1
30.05.2015
Атлетик
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
2 : 5
08.02.2015
Барселона
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
2 : 0
13.09.2014
Атлетик
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
2 : 1
20.04.2014
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
1 : 0
01.12.2013
Барселона
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2 : 2
27.04.2013
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
5 : 1
01.12.2012
Атлетик
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0 : 3
25.05.2012
Барселона
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
2 : 0
31.03.2012
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
2 : 2
06.11.2011
Барселона
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
2 : 1
20.02.2011
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
1 : 1
05.01.2011
Барселона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Барселона
0 : 0
21.12.2010
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 3
25.09.2010
Барселона
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
4 : 1
03.04.2010
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
1 : 1
21.11.2009
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Барселона
3 : 0
23.08.2009
Атлетик
Суперкубок Испании, Финал
Атлетик
1 : 2
16.08.2009
Барселона
Испания. Кубок, Финал
Барселона
4 : 1
13.05.2009
Атлетик
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
2 : 0
07.03.2009
Атлетик
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 1
19.10.2008
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
1 : 1
27.01.2008
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
3 : 1
02.09.2007
Атлетик
Показать все

Прогноз на матч «Барселона» – «Алавес»

С учетом текущей формы и разницы в классе «Барселона» должна уверенно контролировать ход встречи. Высокий темп и давление у ворот гостей приведут к серии опасных моментов, а слабость «Алавеса» на выезде повышает вероятность уверенной победы хозяев. При этом гости способны огрызнуться, но вряд ли смогут выдержать весь матч на высоком уровне.

Прогноз: Победа «Барселоны» с форой (-1.5) – коэффициент 1.62

1.62
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Атлетик Барселона
Другие прогнозы
28.11.2025
22:45
1.63
Италия. Серия А, 13 тур
Комо - Сассуоло
Победа «Комо»
28.11.2025
22:45
1.87
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц - Ренн
Победа «Ренна»
29.11.2025
14:00
1.80
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон - Пари НН
Победа «Акрона»
29.11.2025
14:00
1.82
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Чайка - Уфа
Двойной шанс «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5
29.11.2025
17:00
2.30
Италия. Серия А, 13 тур
Парма - Удинезе
Тотал больше 2.5
29.11.2025
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм - Аугсбург
Победа «Хоффенхайма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 