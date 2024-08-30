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Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы

30 августа 2024, 15:15
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В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги Европы сезона-2024/25.

  • На этой стадии турнира впервые сыграют 36 команд.
  • Каждая команда проведет по 8 матчей с разными соперниками: 4 дома, 4 на выезде.
  • Напрямую в 1/8 финала ЛЧ выходят клубы, занявшие 8 первых мест в общей таблице.
  • Команды с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи, остальные вылетят из еврокубков.
  • Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

«Рома»: «Айнтрахт», «Брага», «Динамо Киев», «Атлетик», «Тоттенхэм», «АЗ Алкмаар», «Юнион СЖ», «Эльфсборг».

«Манчестер Юнайтед»: «Рейнджерс», ПАОК, «Буде-Глимт», «Твенте», «Порту», «Фенербахче», «Виктория Пльзень», ФКСБ.

«Порту»: «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Мидтьюлланд», «Хоффенхайм», «Лацио», «Маккаби», «Буде-Глимт», «Андерлехт».

«Аякс»: «Лацио», «Маккаби», «Галатасарай», «Бешикташ», «Славия», «Реал Сосьедад», «Карабах», РФШ.

«Рейнджерс»: «Тоттенхэм», «Лион», «Юнион СЖ», ФКСБ, «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Мальме», «Ницца».

«Айнтрахт»: «Славия», «Ференцварош», «Виктория Пльзень», РФШ, «Рома», «Лион», «Мидтьюлланд», «Бешикташ».

«Лацио»: «Порту», «Реал Сосьедад», «Лудогорец», «Ницца», «Аякс», «Брага», «Динамо Киев», «Твенте».

«Тоттенхэм»: «Рома», «АЗ Алкмаар», «Карабах», «Эльфсборг», «Рейнджерс», «Ференцварош», «Галатасарай», «Хоффенхайм».

«Славия»: «Аякс», «Фенербахче», «Мальме», «Андерлехт», «Айнтрахт», ПАОК, «Лудогорец», «Атлетик».

«Реал Сосьедад»: «Аякс», ПАОК, «Динамо Киев», «Андерлехт», «Лацио», «Маккаби», «Виктория Пльзень», «Ницца».

«АЗ Алкмаар»: «Рома», «Фенербахче», «Галатасарай», «Эльфсборг», «Тоттенхэм», «Ференцварош», «Лудогорец», «Атлетик».

«Олимпиакос»: «Рейнджерс», «Брага», «Карабах», «Твенте», «Порту», «Лион», «Мальме», ФКСБ.

«Лион»: «Айнтрахт», «Олимпиакос», «Лудогорец», «Бешикташ», «Рейнджерс», «Фенербахче», «Карабах», «Хоффенхайм».

«Фенербахче»: «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Юнион СЖ», «Атлетик», «Славия», «АЗ Алкмаар», «Мидтьюлланд», «Твенте».

«Брага»: «Лацио», «Маккаби», «Буде-Глимт», «Хоффенхайм», «Рома», «Олимпиакос», «Юнион СЖ», «Эльфсборг».

ПАОК: «Славия», «Ференцварош», «Виктория Пльзень», ФКСБ, «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», РФШ.

«Маккаби»: «Порту», «Реал Сосьедад», «Мидтьюлланд», РФШ, «Аякс», «Брага», «Буде-Глимт», «Бешикташ».

«Ференцварош»: «Тоттенхэм», «АЗ Алкмаар», «Мальме», «Ницца», «Айнтрахт», ПАОК, «Динамо Киев», «Андерлехт».

«Карабах»: «Аякс», «Лион», «Мальме», ФКСБ, «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Буде-Глимт», «Эльфсборг».

«Галатасарай»: «Тоттенхэм», ПАОК, «Динамо Киев», «Эльфсборг», «Аякс», «АЗ Алкмаар», «Мальме», РФШ.

«Буде-Глимт»: «Порту», «Маккаби», «Карабах», «Бешикташ», «Манчестер «Юнайтед», «Брага», «Юнион СЖ», «Ницца».

«Виктория Пльзень»: «Манчестер «Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Лудогорец», «Андерлехт», «Айнтрахт», ПАОК, «Динамо Киев», «Атлетик».

«Юнион СЖ»: «Рома», «Брага», «Буде-Глимт», «Ницца», «Рейнджерс», «Фенербахче», «Мидтьюлланд», «Твенте».

«Динамо Киев»: «Лацио», «Ференцварош», «Виктория Пльзень», РФШ, «Рома», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Хоффенхайм».

«Лудогорец»: «Славия», «АЗ Алкмаар», «Мидтьюлланд», «Атлетик», «Лацио», «Лион», «Виктория Пльзень», «Андерлехт».

«Мидтьюлланд»: «Айнтрахт», «Фенербахче», «Юнион СЖ», «Хоффенхайм», «Порту», «Маккаби», «Лудогорец», ФКСБ.

«Мальме»: «Рейнджерс», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Твенте», «Славия», «Ференцварош», «Карабах», «Бешикташ».

«Атлетик»: «Славия», «АЗ Алкмаар», «Виктория Пльзень», «Эльфсборг», «Рома», «Фенербахче», «Лудогорец», «Бешикташ».

«Хоффенхайм»: «Тоттенхэм», «Лион», «Динамо Киев», ФКСБ, «Порту», «Брага», «Мидтьюлланд», «Андерлехт».

«Ницца»: «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Буде-Глимт», «Твенте», «Лацио», «Ференцварош», «Юнион СЖ», «Эльфсборг».

«Андерлехт»: «Порту», «Ференцварош», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Славия», «Реал Сосьедад», «Виктория Пльзень», РФШ.

«Твенте»: «Лацио», «Фенербахче», «Юнион СЖ», «Бешикташ», «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Мальме», «Ницца».

«Бешикташ»: «Айнтрахт», «Маккаби», «Мальме», «Атлетик», «Аякс», «Лион», «Буде-Глимт», «Твенте».

ФКСБ: «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Мидтьюлланд», РФШ, «Рейнджерс», ПАОК, «Карабах», «Хоффенхайм.

РФШ: «Аякс», ПАОК, «Галатасарай», «Андерлехт», «Айнтрахт», «Маккаби», «Динамо Киев», ФКСБ.

«Эльфсборг»: «Рома», «Брага», «Карабах», «Ницца», «Тоттенхэм», «АЗ Алкмаар», «Галатасарай», «Атлетик».

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Манчестер Юнайтед Порту Аякс Рейнджерс Айнтрахт Лацио Тоттенхэм Славия Реал Сосьедад Лион Фенербахче ПАОК Ференцварош Карабах Галатасарай Буде-Глимт Динамо К Атлетик Бешикташ
Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1725020990
Ну Тоттенхэм и МЮ обязаны выходить в первую восьмерку.В идеале в тройке обязаны быть. С запасом сильнейшие команды турнира.Даже по оценочной стоимости составов
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