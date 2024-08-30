Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги Европы сезона-2024/25.
- На этой стадии турнира впервые сыграют 36 команд.
- Каждая команда проведет по 8 матчей с разными соперниками: 4 дома, 4 на выезде.
- Напрямую в 1/8 финала ЛЧ выходят клубы, занявшие 8 первых мест в общей таблице.
- Команды с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи, остальные вылетят из еврокубков.
- Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.
«Рома»: «Айнтрахт», «Брага», «Динамо Киев», «Атлетик», «Тоттенхэм», «АЗ Алкмаар», «Юнион СЖ», «Эльфсборг».
«Манчестер Юнайтед»: «Рейнджерс», ПАОК, «Буде-Глимт», «Твенте», «Порту», «Фенербахче», «Виктория Пльзень», ФКСБ.
«Порту»: «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Мидтьюлланд», «Хоффенхайм», «Лацио», «Маккаби», «Буде-Глимт», «Андерлехт».
«Аякс»: «Лацио», «Маккаби», «Галатасарай», «Бешикташ», «Славия», «Реал Сосьедад», «Карабах», РФШ.
«Рейнджерс»: «Тоттенхэм», «Лион», «Юнион СЖ», ФКСБ, «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Мальме», «Ницца».
«Айнтрахт»: «Славия», «Ференцварош», «Виктория Пльзень», РФШ, «Рома», «Лион», «Мидтьюлланд», «Бешикташ».
«Лацио»: «Порту», «Реал Сосьедад», «Лудогорец», «Ницца», «Аякс», «Брага», «Динамо Киев», «Твенте».
«Тоттенхэм»: «Рома», «АЗ Алкмаар», «Карабах», «Эльфсборг», «Рейнджерс», «Ференцварош», «Галатасарай», «Хоффенхайм».
«Славия»: «Аякс», «Фенербахче», «Мальме», «Андерлехт», «Айнтрахт», ПАОК, «Лудогорец», «Атлетик».
«Реал Сосьедад»: «Аякс», ПАОК, «Динамо Киев», «Андерлехт», «Лацио», «Маккаби», «Виктория Пльзень», «Ницца».
«АЗ Алкмаар»: «Рома», «Фенербахче», «Галатасарай», «Эльфсборг», «Тоттенхэм», «Ференцварош», «Лудогорец», «Атлетик».
«Олимпиакос»: «Рейнджерс», «Брага», «Карабах», «Твенте», «Порту», «Лион», «Мальме», ФКСБ.
«Лион»: «Айнтрахт», «Олимпиакос», «Лудогорец», «Бешикташ», «Рейнджерс», «Фенербахче», «Карабах», «Хоффенхайм».
«Фенербахче»: «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Юнион СЖ», «Атлетик», «Славия», «АЗ Алкмаар», «Мидтьюлланд», «Твенте».
«Брага»: «Лацио», «Маккаби», «Буде-Глимт», «Хоффенхайм», «Рома», «Олимпиакос», «Юнион СЖ», «Эльфсборг».
ПАОК: «Славия», «Ференцварош», «Виктория Пльзень», ФКСБ, «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», РФШ.
«Маккаби»: «Порту», «Реал Сосьедад», «Мидтьюлланд», РФШ, «Аякс», «Брага», «Буде-Глимт», «Бешикташ».
«Ференцварош»: «Тоттенхэм», «АЗ Алкмаар», «Мальме», «Ницца», «Айнтрахт», ПАОК, «Динамо Киев», «Андерлехт».
«Карабах»: «Аякс», «Лион», «Мальме», ФКСБ, «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Буде-Глимт», «Эльфсборг».
«Галатасарай»: «Тоттенхэм», ПАОК, «Динамо Киев», «Эльфсборг», «Аякс», «АЗ Алкмаар», «Мальме», РФШ.
«Буде-Глимт»: «Порту», «Маккаби», «Карабах», «Бешикташ», «Манчестер «Юнайтед», «Брага», «Юнион СЖ», «Ницца».
«Виктория Пльзень»: «Манчестер «Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Лудогорец», «Андерлехт», «Айнтрахт», ПАОК, «Динамо Киев», «Атлетик».
«Юнион СЖ»: «Рома», «Брага», «Буде-Глимт», «Ницца», «Рейнджерс», «Фенербахче», «Мидтьюлланд», «Твенте».
«Динамо Киев»: «Лацио», «Ференцварош», «Виктория Пльзень», РФШ, «Рома», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Хоффенхайм».
«Лудогорец»: «Славия», «АЗ Алкмаар», «Мидтьюлланд», «Атлетик», «Лацио», «Лион», «Виктория Пльзень», «Андерлехт».
«Мидтьюлланд»: «Айнтрахт», «Фенербахче», «Юнион СЖ», «Хоффенхайм», «Порту», «Маккаби», «Лудогорец», ФКСБ.
«Мальме»: «Рейнджерс», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Твенте», «Славия», «Ференцварош», «Карабах», «Бешикташ».
«Атлетик»: «Славия», «АЗ Алкмаар», «Виктория Пльзень», «Эльфсборг», «Рома», «Фенербахче», «Лудогорец», «Бешикташ».
«Хоффенхайм»: «Тоттенхэм», «Лион», «Динамо Киев», ФКСБ, «Порту», «Брага», «Мидтьюлланд», «Андерлехт».
«Ницца»: «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Буде-Глимт», «Твенте», «Лацио», «Ференцварош», «Юнион СЖ», «Эльфсборг».
«Андерлехт»: «Порту», «Ференцварош», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Славия», «Реал Сосьедад», «Виктория Пльзень», РФШ.
«Твенте»: «Лацио», «Фенербахче», «Юнион СЖ», «Бешикташ», «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Мальме», «Ницца».
«Бешикташ»: «Айнтрахт», «Маккаби», «Мальме», «Атлетик», «Аякс», «Лион», «Буде-Глимт», «Твенте».
ФКСБ: «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Мидтьюлланд», РФШ, «Рейнджерс», ПАОК, «Карабах», «Хоффенхайм.
РФШ: «Аякс», ПАОК, «Галатасарай», «Андерлехт», «Айнтрахт», «Маккаби», «Динамо Киев», ФКСБ.
«Эльфсборг»: «Рома», «Брага», «Карабах», «Ницца», «Тоттенхэм», «АЗ Алкмаар», «Галатасарай», «Атлетик».