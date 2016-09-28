«Ростов» и «ПСВ» сыграли вничью, Джанаев вытащил пенальти, в Шотландии забито 6 мячей. Все голы 2-го тура ЛЧ (ВИДЕО)

Текстовый онлайн матча «Ростов» – «ПСВ» – 2:2

Дмитрий Полоз забил уже на восьмой минуте!

Очень обидный гол пропустили. Рикошет, несуразица, и 1:1.

Полоз – дубль, 2:1!

Сравнял «ПСВ» под самый конец первого тайма.

Сослан Джанаев здорово вытащил пенальти во втором тайме.

«Атлетико» – «Бавария» – 1:0

Карраско забил победный мяч в игре с «Баварией».

«Лудогорец» – «ПСЖ» – 1:3

Обзор классного матча.

«Арсенал» – «Базель» – 2:0

Уолкотт открыл счет, «Арсенал» впереди!

А вот и дубль Уолкотта.

«Наполи» – «Бенфика» – 4:2

1:0 «Наполи», здорово Гамшик сыграл на опережение при стандарте.

Мертенс со штрафного – 2:0!

Окончательно хоронит «Бенфику» Милик, он точен с пенальти.

Неудачный день у Жулио Сезара, привез еще один гол.

Один гол португальцы отыграли – Гуэдеш классный мяч забил.

Сальвио чуть скрасил неприятный для «Бенфики» счет.

«Бешикташ» – «Динамо Киев» – 1:1

Супергол со штрафного от Куарежмы.

Киевляне сравняли счет после точного удара юного таланта – Цыганкова.

«Селтик» – «Манчестер Сити» – 3:3

Обзор сумасшедшей игры с шестью забитыми мячами.

«Боруссия М» – «Барселона» – 1:2

Азар забил «Барсе», 1:0 немцы повели.

Арда Туран забил ответный гол во втором тайме.

А с победным голом «Барсе» немного повезло. Заковырял Пике.