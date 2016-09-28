«Ростов» и «ПСВ» сыграли вничью, Джанаев вытащил пенальти, в Шотландии забито 6 мячей. Все голы 2-го тура ЛЧ (ВИДЕО)

Текстовый онлайн матча «Ростов» – «ПСВ» – 2:2
Дмитрий Полоз забил уже на восьмой минуте!
Очень обидный гол пропустили. Рикошет, несуразица, и 1:1.
Полоз – дубль, 2:1!
Сравнял «ПСВ» под самый конец первого тайма.
Сослан Джанаев здорово вытащил пенальти во втором тайме.
Карраско забил победный мяч в игре с «Баварией».
Обзор классного матча.
Уолкотт открыл счет, «Арсенал» впереди!
А вот и дубль Уолкотта.
1:0 «Наполи», здорово Гамшик сыграл на опережение при стандарте.
Мертенс со штрафного – 2:0!
Окончательно хоронит «Бенфику» Милик, он точен с пенальти.
Неудачный день у Жулио Сезара, привез еще один гол.
Один гол португальцы отыграли – Гуэдеш классный мяч забил.
Сальвио чуть скрасил неприятный для «Бенфики» счет.
«Бешикташ» – «Динамо Киев» – 1:1
Супергол со штрафного от Куарежмы.
Киевляне сравняли счет после точного удара юного таланта – Цыганкова.
«Селтик» – «Манчестер Сити» – 3:3
Обзор сумасшедшей игры с шестью забитыми мячами.
«Боруссия М» – «Барселона» – 1:2
Азар забил «Барсе», 1:0 немцы повели.
Арда Туран забил ответный гол во втором тайме.
А с победным голом «Барсе» немного повезло. Заковырял Пике.