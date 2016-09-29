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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)
Материалы

Наполи - Бенфика

28.09.2016, Среда, 21:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: МАТЧ! НАШ СПОРТ Лига чемпионов, 2 тур Наполи - Бенфика
Товарищеские матчи 2013

9 августа, пятница 22:45 Наполи 2:1 Бенфика
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