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Судьи
Главный судья:
Павел Краловец (Домажлице)

Лудогорец - ПСЖ

28.09.2016, Среда, 21:45 мск Разград, стадион Арена Хувефарма Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига чемпионов, 2 тур Лудогорец - ПСЖ
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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 29 сентября 2016, 00:05

    Недолудили.

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