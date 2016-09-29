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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
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Боруссия - Барселона

28.09.2016, Среда, 21:45 мск Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Лига чемпионов, 2 тур Боруссия - Барселона
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