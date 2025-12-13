Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Осасуны», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Осасуна»