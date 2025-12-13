13.12.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
3-2-1-3-1
13
Гарсия
5
Кунде
22
Кубарси
24
Гарсия
3
Бальде
18
Мартин
20
Педри
11
Рэшфорд
7
Торрес
19
Ямаль
11
Рафинья
3-1-3-2-1
1
Эррера
22
Бойомо
24
Катена
5
Эррандо
6
Торро
41
Аргибиде
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
21
Муньос
11
Будимир
3
Бальде
15
Кристенсен
15
Кристенсен
3
Бальде
11
Рафинья
17
Касадо
17
Касадо
11
Рафинья
22
Кубарси
16
Лопес
16
Лопес
22
Кубарси
11
Рэшфорд
21
де Йонг
21
де Йонг
11
Рэшфорд
20
Педри
19
Барджи
19
Барджи
20
Педри
41
Аргибиде
19
Розье
19
Розье
41
Аргибиде
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
10
Орос
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Орос
21
Муньос
23
Бекер
23
Бекер
21
Муньос
11
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
31
Диего Кочен
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Айтор
ВР
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
31
Диего Кочен
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Барселона - Осасуна
3
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
14
1
Нарушения
5
8
Офсайды
2
6
Количество передач
734
186
Сейвы
2
5
Точность передач %
91
59
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
14
1
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Осасуны», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»