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  • «Боруссия» Менхенгладбах – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2025

«Боруссия» Менхенгладбах – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2025

28 ноября 2025, 21:20
Боруссия М
28.11.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
14
Кевин Дикс
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
17
Йенс Кастроп
ЦП
20
Рокко Райц
(К) ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
40
Конрад Хардер
ЦФ
25
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Боруссия М
42
Tiago Pereira Cardoso
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
29
Оскар Фрауло
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
7
Кевин Штегер
АП
18
Шуто Мачино
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Николас
25
Нец
29
Скалли
30
Эльведи
14
Дикс
16
Энгельхардт
17
Кастроп
20
Райц
10
Нойхаус
9
Онора
9
Табакович
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
21
Шлагер
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Нуса
25
Диоманде
40
Хардер
17
Кастроп
5
Фридрих
5
Фридрих
17
Кастроп
10
Нойхаус
10
Рейна
10
Рейна
10
Нойхаус
9
Табакович
18
Мачино
18
Мачино
9
Табакович
9
Онора
11
Кляйнденст
11
Кляйнденст
9
Онора
17
Баку
16
Клостерманн
16
Клостерманн
17
Баку
21
Шлагер
6
Банзузи
6
Банзузи
21
Шлагер
7
Нуса
11
Бакайоко
11
Бакайоко
7
Нуса
40
Хардер
27
Гомис
27
Гомис
40
Хардер
Остались в запасе
Боруссия М
РБ Лейпциг
42
Tiago Pereira Cardoso
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
25
Робин Хак
ЛВ
Главный тренер
Ойген Полански
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
42
Tiago Pereira Cardoso
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
25
Робин Хак
ЛВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Боруссия М - РБ Лейпциг
3
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
9
Офсайды
5
4
Количество передач
402
568
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «РБ Лейпцига», 12-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «РБ Лейпциг»

«Боруссия» Менхенгладбах – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Боруссия М
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