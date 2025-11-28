Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
4-1-3-1-1
1
Николас
25
Нец
29
Скалли
30
Эльведи
14
Дикс
16
Энгельхардт
17
Кастроп
20
Райц
10
Нойхаус
9
Онора
9
Табакович
4-2-2-2
25
Гулачи
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
21
Шлагер
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
7
Нуса
25
Диоманде
40
Хардер
17
Кастроп
5
Фридрих
5
Фридрих
17
Кастроп
10
Нойхаус
10
Рейна
10
Рейна
10
Нойхаус
9
Табакович
18
Мачино
18
Мачино
9
Табакович
9
Онора
11
Кляйнденст
11
Кляйнденст
9
Онора
17
Баку
16
Клостерманн
16
Клостерманн
17
Баку
21
Шлагер
6
Банзузи
6
Банзузи
21
Шлагер
7
Нуса
11
Бакайоко
11
Бакайоко
7
Нуса
40
Хардер
27
Гомис
27
Гомис
40
Хардер
Остались в запасе
Боруссия М
РБ Лейпциг
42
Tiago Pereira Cardoso
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
25
Робин Хак
ЛВ
Главный тренер
Ойген Полански
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
42
Tiago Pereira Cardoso
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
25
Робин Хак
ЛВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Боруссия М - РБ Лейпциг
3
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
9
Офсайды
5
4
Количество передач
402
568
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «РБ Лейпцига», 12-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «РБ Лейпциг»
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Источник: «Бомбардир»