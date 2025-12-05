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  • «Майнц» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

«Майнц» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

5 декабря 2025, 21:20
Майнц
05.12.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
58' Д. Да Коста (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
3
Силвэн Видмер
(К) ПЗ
2
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Боруссия М
33
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Джо Скалли
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
6
Янник Энгельхардт
ОП
17
Йенс Кастроп
ЦП
27
Рокко Райц
(К) ЦП
7
Джованни Рейна
АП
18
Шуто Мачино
ЦФ
23
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
22
Николас Ферачниг
ЦП
24
Сота Кавасаки
ЦП
70
Арно Норден
ЛВ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Боруссия М
42
Tiago Pereira Cardoso
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
11
Charles Herrmann
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
39
Niklas Swider
ЦП
36
Ваэль Мохья
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
25
Грант-Леон Ранос
ЦФ
3-3-1-1-2
33
Бац
16
Мвене
25
Ханше-Ольсен
5
Ляйтш
21
Да Коста
2
Сано
3
Видмер
10
Амири
10
Джэ Сон
36
44
Вайпер
4-1-2-1-2
33
Николас
4
Дикс
23
Скалли
4
Эльведи
25
Нец
6
Энгельхардт
17
Кастроп
27
Райц
7
Рейна
23
Табакович
18
Мачино
3
Видмер
22
Ферачниг
22
Ферачниг
3
Видмер
10
Джэ Сон
24
Кавасаки
24
Кавасаки
10
Джэ Сон
16
Мвене
70
Норден
70
Норден
16
Мвене
17
Холлербах
17
Холлербах
17
Кастроп
5
Фридрих
5
Фридрих
17
Кастроп
7
Рейна
7
Штегер
7
Штегер
7
Рейна
18
Мачино
25
Ранос
25
Ранос
18
Мачино
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
1
Лассе Рис
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
42
Tiago Pereira Cardoso
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
11
Charles Herrmann
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
39
Niklas Swider
ЦП
36
Ваэль Мохья
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
48
Каспер Потульски
ЦЗ
14
Вильям Бевинг
ЛВ
Остались в запасе
42
Tiago Pereira Cardoso
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
11
Charles Herrmann
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
39
Niklas Swider
ЦП
36
Ваэль Мохья
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Ойген Полански
Статистика матча Майнц - Боруссия М
2
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
12
4
Офсайды
1
2
Количество передач
525
425
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.85
xGP (предотвращенные голы)
0.64
0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Боруссии» Менхенгладбах, 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Боруссия» Менхенгладбах

«Майнц» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Майнц
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