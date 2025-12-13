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  • «Боруссия» Менхенгладбах – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Боруссия» Менхенгладбах – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 16:20
Боруссия М
13.12.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
22' К. Кулиеракис (АГ)
4' П. Виммер 30' М. Амура 34' П. Виммер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
33
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
6
Янник Энгельхардт
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
27
Рокко Райц
(К) ЦП
7
Джованни Рейна
АП
23
Харис Табакович
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Вольфсбург
1
Камил Грабара
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
14
Йенсон Селт
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
10
Ловро Майер
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
39
Патрик Виммер
ПВ
18
Мохамед Амура
ЦФ
Боруссия М
18
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
11
Charles Herrmann
ЦП
36
Ваэль Мохья
ЦП
24
Fritz Fleck
ЦП
39
Niklas Swider
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
25
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Вольфсбург
29
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
37
Фарелл Хензель
ЦП
43
Trevor Benedict
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
41
Ян Бюргер
ЦФ
3-1-3-1-2
33
Николас
25
Нец
4
Эльведи
4
Дикс
6
Энгельхардт
16
Сандер
17
Кастроп
27
Райц
7
Рейна
18
Мачино
23
Табакович
4-3-2-1
1
Грабара
26
Кумбеди
14
Селт
4
Кулиеракис
25
Центер
31
Герхардт
27
Арнольд
10
Майер
39
Виммер
24
Эриксен
18
Амура
25
Нец
26
Ульрих
26
Ульрих
25
Нец
7
Рейна
36
Мохья
36
Мохья
7
Рейна
18
Мачино
7
Штегер
7
Штегер
18
Мачино
17
Кастроп
25
Ранос
25
Ранос
17
Кастроп
10
Майер
3
Вавро
3
Вавро
10
Майер
31
Герхардт
5
Соуза
5
Соуза
31
Герхардт
39
Виммер
19
Сванберг
19
Сванберг
39
Виммер
24
Эриксен
37
Хензель
37
Хензель
24
Эриксен
18
Амура
17
Пейчинович
17
Пейчинович
18
Амура
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
18
Йонас Омлин
ВР
11
Charles Herrmann
ЦП
24
Fritz Fleck
ЦП
39
Niklas Swider
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
29
Мариус Мюллер
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
43
Trevor Benedict
ЦФ
41
Ян Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
11
Charles Herrmann
ЦП
24
Fritz Fleck
ЦП
39
Niklas Swider
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
Остались в запасе
29
Мариус Мюллер
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
43
Trevor Benedict
ЦФ
41
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
6
8
Офсайды
4
4
Количество передач
575
430
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.72
xGP (предотвращенные голы)
-0.56
-0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Вольфсбурга», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Вольфсбург»

«Боруссия» Менхенгладбах – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Боруссия М
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