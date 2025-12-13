13.12.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
3-1-3-1-2
33
Николас
25
Нец
4
Эльведи
4
Дикс
6
Энгельхардт
16
Сандер
17
Кастроп
27
Райц
7
Рейна
18
Мачино
23
Табакович
4-3-2-1
1
Грабара
26
Кумбеди
14
Селт
4
Кулиеракис
25
Центер
31
Герхардт
27
Арнольд
10
Майер
39
Виммер
24
Эриксен
18
Амура
25
Нец
26
Ульрих
26
Ульрих
25
Нец
7
Рейна
36
Мохья
36
Мохья
7
Рейна
18
Мачино
7
Штегер
7
Штегер
18
Мачино
17
Кастроп
25
Ранос
25
Ранос
17
Кастроп
10
Майер
3
Вавро
3
Вавро
10
Майер
31
Герхардт
5
Соуза
5
Соуза
31
Герхардт
39
Виммер
19
Сванберг
19
Сванберг
39
Виммер
24
Эриксен
37
Хензель
37
Хензель
24
Эриксен
18
Амура
17
Пейчинович
17
Пейчинович
18
Амура
Остались в запасе
Боруссия М
Вольфсбург
18
Йонас Омлин
ВР
11
Charles Herrmann
ЦП
24
Fritz Fleck
ЦП
39
Niklas Swider
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
29
Мариус Мюллер
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
43
Trevor Benedict
ЦФ
41
Ян Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
11
Charles Herrmann
ЦП
24
Fritz Fleck
ЦП
39
Niklas Swider
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
Остались в запасе
29
Мариус Мюллер
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
43
Trevor Benedict
ЦФ
41
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Статистика матча Боруссия М - Вольфсбург
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
6
8
Офсайды
4
4
Количество передач
575
430
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.72
xGP (предотвращенные голы)
-0.56
-0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Вольфсбурга», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Вольфсбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»