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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)
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Селтик - Манчестер Сити

28.09.2016, Среда, 21:45 мск Глазго, стадион Селтик Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига чемпионов, 2 тур Селтик - Манчестер Сити
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 3 1 1 1 4:2 +2 4
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