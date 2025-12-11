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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Селтик - Рома
Селтик - Рома: обзор матча 11 декабря 2025
Селтик
11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
0 : 3
Завершен
Рома
6'
Л. Скейлз (АГ)
36'
Э. Фергюсон
45+1'
Э. Фергюсон
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Рома
Завершен
90'
+4'
88'
Желтая карточка
Ян Зиолковски
(задержка)
85'
Замена
Анхелиньо
️️️️➡️️
Никколо Писилли
80'
Замена
Ян Зиолковски
️️️️➡️️
Марио Эрмосо
78'
Желтая карточка
Эван Н'Дика
(грубость)
Замена
Мишель Баликвиша
️️️️➡️️
Рео Хатате
77'
74'
Гол отменен - офсайд
Леон Бэйли
69'
Замена
Лоренцо Пеллегрини
️️️️➡️️
Стефан Эль-Шаарави
69'
Замена
Леон Бэйли
️️️️➡️️
Эван Фергюсон
69'
Замена
Пауло Дибала
️️️️➡️️
Матиас Соуле
Гол отменен - офсайд
Келечи Ихеначо
64'
Замена
Энтони Ролстон
️️️️➡️️
Хен-Джун Ян
62'
Замена
Colby Donovan
️️️️➡️️
Киран Тирни
46'
Замена
Келечи Ихеначо
️️️️➡️️
Бенжамин Нигрен
46'
Замена
Паулу Бернарду
️️️️➡️️
Дайзен Маэда
46'
Пенальти не реализован
Арне Энгелс
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
Матиас Соуле
(неспортивное поведение)
45'
+4
Желтая карточка
Стефан Эль-Шаарави
(неспортивное поведение)
45'
+4
Желтая карточка
Марио Эрмосо
(задержка)
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Эван Фергюсон
Пас отдал
Матиас Соуле
45'
+1'
36'
ГОЛ! 0:2!
Эван Фергюсон
Пас отдал
Зеки Челик
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Лайам Скейлз
Пас отдал
Матиас Соуле
Показать весь матч
Live: Селтик - Рома
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 0:3.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 0:3.
90+3'
Правила нарушил michel-ange balikwisha (Celtic).
90+3'
Эван Н'Дика (Рома) заработал штрафной в атаке.
90+2'
michel-ange balikwisha (Celtic) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Миле Свилар (Рома).
90+2'
leon bailey (Рома) в офсайде.
90+1'
Правила нарушил Colby Donovan (Celtic).
90+1'
angelino (Рома) заработал штрафной на левом фланге.
90'
Сколько минут добавил судья? 4
88'
jan ziolkowski (Рома) получил желтую карточку за фол.
88'
Келечи Ихеначо (Celtic) заработал штрафной в атаке.
88'
Правила нарушил jan ziolkowski (Рома).
86'
angelino (Рома) в офсайде.
85'
Джанлука Манчини отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Celtic.
85'
Замена у команды Рома. niccolo pisilli ушел, angelino вышел.
83'
Лоренцо Пеллегрини (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил Арне Энгелс (Celtic).
82'
Удар заблокирован. Бил Пауло Дибала (Рома).
82'
leon bailey (Рома) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Каспер Шмейхель (Celtic). Проникающий пас делал Пауло Дибала.
80'
Джанлука Манчини отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Celtic.
80'
Замена у команды Рома. mario hermoso ушел, jan ziolkowski вышел.
78'
Эван Н'Дика (Рома) получил желтую карточку за фол.
78'
Келечи Ихеначо (Celtic) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Правила нарушил Эван Н'Дика (Рома).
77'
Замена у команды Celtic. Рео Хатате ушел, michel-ange balikwisha вышел.
76'
Решение ВАР. Нет гола!
74'
Отмена гола после ВАР. leon bailey (Рома)
74'
leon bailey (Рома) в офсайде.
72'
Келечи Ихеначо (Celtic) в офсайде.
71'
Удар заблокирован. Бил Арне Энгелс (Celtic). Ассистент - Себастьян Тунекти..
69'
Замена у команды Рома. Эван Фергюсон ушел, leon bailey вышел.
69'
Замена у команды Рома. Стефан Эль-Шаарави ушел, Лоренцо Пеллегрини вышел.
69'
Замена у команды Рома. matias soule ушел, Пауло Дибала вышел.
67'
Рео Хатате (Celtic) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Миле Свилар (Рома). Пас отдал Каллум МакГрегор.
67'
Рео Хатате (Celtic) заработал штрафной в атаке.
67'
Правила нарушил Джанлука Манчини (Рома).
66'
Стефан Эль-Шаарави (Рома) в офсайде.
65'
Решение ВАР. Нет гола!
64'
Отмена гола после ВАР. Келечи Ихеначо (Celtic)
64'
Келечи Ихеначо (Celtic) в офсайде.
63'
niccolo pisilli отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Celtic.
63'
mario hermoso отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Celtic.
62'
Замена у команды Celtic. Хен-Джун Ян ушел, Энтони Ролстон вышел.
58'
Рео Хатате (Celtic) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Правила нарушил Джанлука Манчини (Рома).
56'
Момент не реализован! Каллум МакГрегор (Celtic). Пас отдал Colby Donovan .
56'
Удар заблокирован. Бил Хен-Джун Ян (Celtic). Ассистент - Паулу Бернарду..
53'
Момент не реализован! Келечи Ихеначо (Celtic). Пас отдал Рео Хатате.
52'
niccolo pisilli (Рома) в офсайде.
49'
Келечи Ихеначо (Celtic) сыграл рукой.
48'
Colby Donovan отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рома.
47'
Хен-Джун Ян (Celtic) в офсайде.
46'
Джанлука Манчини (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Правила нарушил Паулу Бернарду (Celtic).
45'
Замена у команды Celtic. Дайзен Маэда ушел, Паулу Бернарду вышел.
45'
Замена у команды Celtic. Бенжамин Нигрен ушел, Келечи Ихеначо вышел.
45'
Замена у команды Celtic. Киран Тирни ушел, Colby Donovan вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+5'
1-й тайм окончен. Счет 0:3.
45+5'
matias soule (Рома) получил желтую карточку.
45+4'
Стефан Эль-Шаарави (Рома) получил желтую карточку.
45+3'
mario hermoso (Рома) получил желтую карточку.
45+3'
mario hermoso (Рома)нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
45+3'
Арне Энгелс (Celtic) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 1
45+1'
Гол! 0:3! Забил Эван Фергюсон (Рома). Ассистент - matias soule.
44'
Правила нарушил Джанлука Манчини (Рома).
44'
Бенжамин Нигрен (Celtic) заработал штрафной на своей половине поля.
43'
Удар заблокирован. Бил matias soule (Рома). Ассистент - Джанлука Манчини..
40'
mario hermoso (Рома) заработал штрафной в атаке.
40'
Правила нарушил Арне Энгелс (Celtic).
38'
Момент не реализован! Рео Хатате (Celtic). Пас отдал Арне Энгелс.
36'
Гол! 0:2! Забил Эван Фергюсон (Рома). Ассистент - zeki celik.
35'
matias soule (Рома) в офсайде.
32'
Момент не реализован! niccolo pisilli (Рома). Пас отдал Эван Н'Дика.
31'
Момент не реализован! Киран Тирни (Celtic). Пас отдал Себастьян Тунекти.
30'
Правила нарушил Эван Н'Дика (Рома).
30'
Дайзен Маэда (Celtic) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Момент не реализован! Стефан Эль-Шаарави (Рома). Пас отдал Девин Ренш.
29'
matias soule (Рома) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Каспер Шмейхель (Celtic). Пас отдал Эван Фергюсон.
28'
Правила нарушил Лайам Скейлз (Celtic).
28'
Эван Фергюсон (Рома) заработал штрафной в атаке.
27'
evan ferguson (Рома) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу! Пас сделал Нил Эль-Айнауи.
25'
Правила нарушил Арне Энгелс (Celtic).
25'
Девин Ренш (Рома) заработал штрафной на левом фланге.
24'
Момент не реализован! zeki celik (Рома). Пас отдал matias soule.
23'
niccolo pisilli (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
23'
Правила нарушил Бенжамин Нигрен (Celtic).
20'
Киран Тирни отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рома.
19'
Правила нарушил Джанлука Манчини (Рома).
19'
Бенжамин Нигрен (Celtic) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Джанлука Манчини (Рома) в офсайде.
16'
Бенжамин Нигрен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рома.
12'
Стефан Эль-Шаарави (Рома) в офсайде.
12'
Правила нарушил Дайзен Маэда (Celtic).
12'
Эван Н'Дика (Рома) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
matias soule (Рома) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Каспер Шмейхель (Celtic). Пас отдал Нил Эль-Айнауи.
10'
Момент не реализован! Стефан Эль-Шаарави (Рома). Пас отдал matias soule.
8'
Правила нарушил Эван Н'Дика (Рома).
8'
Дайзен Маэда (Celtic) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Пауза окончена. Матч продолжается.
8'
Пауза в матче. Травму получил (Celtic)
6'
Гол! 0:0! В свои ворота забил Лайам Скейлз (Celtic).
5'
Киран Тирни отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Рома.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
27
Арне Энгелс
ЦП
41
Рео Хатате
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
23
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
(К)
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Селтик
31
Ross Doohan
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
51
Colby Donovan
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
28
Паулу Бернарду
ЦП
10
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джонни Кенни
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
3-3-2-2
1
Шмейхель
63
Тирни
6
Трасти
5
Скейлз
27
Энгелс
41
Хатате
42
МакГрегор
8
Нигрен
13
Ян
23
Тунекти
11
Маэда
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Ренш
2
Челик
23
Манчини
24
Эль-Айнауи
61
Писилли
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
11
Фергюсон
13
Ян
56
Ролстон
56
Ролстон
13
Ян
63
Тирни
51
51
63
Тирни
11
Маэда
28
Бернарду
28
Бернарду
11
Маэда
41
Хатате
10
Баликвиша
10
Баликвиша
41
Хатате
8
Нигрен
17
Ихеначо
17
Ихеначо
8
Нигрен
61
Писилли
3
Анхелиньо
3
Анхелиньо
61
Писилли
22
Эрмосо
24
Зиолковски
24
Зиолковски
22
Эрмосо
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
11
Фергюсон
31
Бэйли
31
Бэйли
11
Фергюсон
Остались в запасе
Селтик
Рома
31
Ross Doohan
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
9
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
9
Джонни Кенни
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Селтик - Рома
5
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
ВАР
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
9
Офсайды
3
8
Количество передач
599
443
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.47
xGP (предотвращенные голы)
0.14
0.14
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Селтик Парк
Посещаемость:
56188
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