11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Селтик
Селтик
3-3-2-2
1
Шмейхель
6
Тирни
6
Трасти
5
Скейлз
27
Энгелс
41
Хатате
42
МакГрегор
8
Нигрен
13
Ян
23
Тунекти
11
Маэда
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Ренш
2
Челик
23
Манчини
24
Эль-Айнауи
61
Писилли
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
11
Фергюсон
13
Ян
56
Ролстон
56
Ролстон
13
Ян
6
Тирни
51
51
6
Тирни
11
Маэда
28
Бернарду
28
Бернарду
11
Маэда
41
Хатате
10
Баликвиша
10
Баликвиша
41
Хатате
8
Нигрен
17
Ихеначо
17
Ихеначо
8
Нигрен
61
Писилли
3
Анхелиньо
3
Анхелиньо
61
Писилли
22
Эрмосо
24
Зиолковски
24
Зиолковски
22
Эрмосо
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
11
Фергюсон
31
Бэйли
31
Бэйли
11
Фергюсон
Остались в запасе
Селтик
Рома
31
Ross Doohan
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
9
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
9
Джонни Кенни
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Селтик - Рома
5
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
ВАР
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
9
Офсайды
3
8
Количество передач
599
443
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.47
xGP (предотвращенные голы)
0.14
0.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Ромы», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик» – «Рома»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»