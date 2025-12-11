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  • «Селтик» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Селтик» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 21:50
Селтик
11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
0 : 3
Завершен
Рома
6' Л. Скейлз (АГ) 36' Э. Фергюсон 45+1' Э. Фергюсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
27
Арне Энгелс
ЦП
41
Рео Хатате
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
23
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
(К) ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Селтик
31
Ross Doohan
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
51
Colby Donovan
ЦЗ
47
Дейн Маррей
ЦП
28
Паулу Бернарду
ЦП
10
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джонни Кенни
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
3-3-2-2
1
Шмейхель
6
Тирни
6
Трасти
5
Скейлз
27
Энгелс
41
Хатате
42
МакГрегор
8
Нигрен
13
Ян
23
Тунекти
11
Маэда
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Ренш
2
Челик
23
Манчини
24
Эль-Айнауи
61
Писилли
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
11
Фергюсон
13
Ян
56
Ролстон
56
Ролстон
13
Ян
6
Тирни
51
51
6
Тирни
11
Маэда
28
Бернарду
28
Бернарду
11
Маэда
41
Хатате
10
Баликвиша
10
Баликвиша
41
Хатате
8
Нигрен
17
Ихеначо
17
Ихеначо
8
Нигрен
61
Писилли
3
Анхелиньо
3
Анхелиньо
61
Писилли
22
Эрмосо
24
Зиолковски
24
Зиолковски
22
Эрмосо
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
11
Фергюсон
31
Бэйли
31
Бэйли
11
Фергюсон
Остались в запасе
Селтик
Рома
31
Ross Doohan
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
9
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
47
Дейн Маррей
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
9
Джонни Кенни
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Селтик - Рома
5
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
ВАР
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
9
Офсайды
3
8
Количество передач
599
443
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.47
xGP (предотвращенные голы)
0.14
0.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Селтик» против «Ромы», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Селтик»«Рома»

«Селтик» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Селтик
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