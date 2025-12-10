11 декабря на «Селтик Парк» команда из Глазго проведeт ключевой матч в борьбе за плей-офф. Шотландцы набрали 7 очков и способны решать задачу выхода, однако соперник – «Рома», которая идeт выше в группе и выглядит более организованно. Обе команды находятся в неплохой форме и уверенно действуют впереди, что настраивает на результативный и осторожно напряжeнный футбол.

«Селтик»

Шотландский клуб активно набирает очки в Лиге Европы. Победа 3:1 над «Фейеноордом» существенно укрепила позиции коллектива. Команда забивает 11 матчей подряд и в последних пяти поединках нанесла 8 голов. Нюгрен – главный источник угроз, 7 мячей за сезон. Слабое место – оборона: пропускают 5 матчей подряд в еврокубках, хотя средний показатель всего 0.80 гола за игру. Домашний фактор и высокий темп игры позволяют рассматривать «Селтик» как опасного соперника для любого клуба, особенно при агрессивном давлении через фланги.

«Рома»

Итальянцы также стабильно выступают в атаке и забивают в каждом из трeх последних матчей ЛЕ. 7 голов за пять игр демонстрируют хороший уровень реализации. Соуле – лидер нападения, 5 мячей в сезоне. «Рома» надeжнее в позиционной защите: всего 4 пропущенных за 5 встреч, хотя в каждом из последних четырeх матчей соперники всe же находили путь к воротам. Команда уверенно контролирует темп, но в последних двух матчах Серии А проиграла «Наполи» и «Кальяри», что говорит о возможной усталости.

Факты о командах

«Селтик»

7 очков после 5 туров

Не проигрывает в 5 из 7 матчей

В среднем: 1.60 забито и 0.80 пропущено за игру

Забивает 11 матчей подряд

«Рома»

9 очков после 5 туров

В среднем: 1.40 забито и 0.80 пропущено за игру

3 победы в 5 последних матчах

Забивает 3 игры подряд в ЛЕ

Прогноз на матч «Селтик» – «Рома»

Обе команды мотивированы и в хорошей атакующей форме. «Селтик» особенно силeн дома и стабильно создаeт моменты. «Рома» играет более грамотно в защите и контролирует ритм игры, но часто позволяет сопернику реализовывать моменты. Мы ожидаем упорный матч с голами обеих сторон, где итог может решить один эпизод. Вероятно, итальянцам удастся увезти очки благодаря классу и дисциплине, но хозяева должны отличиться при поддержке трибун.

Прогноз: обе забьют – коэффициент 1.83

Дополнительно: Х2 (Рома не проиграет) – коэффициент 1.60