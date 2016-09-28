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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Манчестер Сити
Селтик - Манчестер Сити: обзор матча 28 сентября 2016
Селтик
28.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
3 : 3
Завершен
Манчестер Сити
3'
М. Дембеле
20'
Р. Стерлинг (АГ)
47'
М. Дембеле
12'
Фернандиньо
28'
Р. Стерлинг
55'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Манчестер Сити
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
Н. Биттон
84'
Замена
П. Робертс
️️️️
Д. Форрест
81'
76'
Замена
Фернандо
️️️️
Нолито
73'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Г. Клиши
Замена
С. Армстронг
️️️️
Т. Рогич
57'
55'
ГОЛ! 3:3!
Нолито
ГОЛ! 3:2!
М. Дембеле
47'
28'
ГОЛ! 2:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Стерлинг
20'
12'
ГОЛ! 1:1!
Фернандиньо
Пас отдал
А. Коларов
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
Э. Святченко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
8
Скотт Браун
ПП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
3
Нолито
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гордон
6
Тирни
2
Туре
28
Святченко
23
Лустиг
55
Биттон
7
Синклейр
8
Браун
7
Рогич
49
Форрест
9
Дембеле
4-1-1-2-2
1
Браво
5
Сабалета
3
Клиши
30
Отаменди
11
Коларов
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
3
Нолито
49
Форрест
16
Робертс
16
Робертс
49
Форрест
7
Рогич
17
Армстронг
17
Армстронг
7
Рогич
55
Биттон
29
Гриффитс
29
Гриффитс
55
Биттон
3
Клиши
6
Стоунз
6
Стоунз
3
Клиши
3
Нолито
5
Фернандо
5
Фернандо
3
Нолито
Остались в запасе
Селтик
Манчестер Сити
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Селтик - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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