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  • «Фейеноорд» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

«Фейеноорд» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

27 ноября 2025, 19:35
Фейеноорд
27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
1 : 3
Завершен
Селтик
11' А. Уэда
31' Х. Ян 43' Р. Хатате 82' Б. Нигрен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
14
Сем Стейн
(К) АП
10
Лучано Валенте
АП
23
Анис Хадж Мусса
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
51
Colby Donovan
ЦЗ
5
Рео Хатате
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Фейеноорд
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
14
Ян Плуг
ЦЗ
7
Аймен Слити
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
27
Гауссу Диарра
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
49
Shaqueel van Persie
ЦП
46
Ayoub Ouarghi
ЦП
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Селтик
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
59
Finlay Hale
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
4-1-3-2
1
Велленройтер
5
Смал
15
Ахмедходжич
4
Ватанабе
3
Лотомба
28
Таргаллин
44
Сауэр
10
Валенте
23
Хадж Мусса
18
Уэда
14
Стейн
4-3-2-1
1
Шмейхель
5
Скейлз
6
Трасти
51
63
Тирни
5
Хатате
42
МакГрегор
7
Энгелс
14
МакКован
13
Ян
38
Маэда
5
Смал
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
5
Смал
44
Сауэр
27
Диарра
27
Диарра
44
Сауэр
10
Валенте
23
Тимбер
23
Тимбер
10
Валенте
3
Лотомба
49
49
3
Лотомба
51
56
Ролстон
56
Ролстон
51
5
Хатате
8
Бернарду
8
Бернарду
5
Хатате
63
Тирни
47
Маррей
47
Маррей
63
Тирни
14
МакКован
8
Нигрен
8
Нигрен
14
МакКован
13
Ян
17
Тунекти
17
Тунекти
13
Ян
Остались в запасе
Фейеноорд
Селтик
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
14
Ян Плуг
ЦЗ
46
Ayoub Ouarghi
ЦП
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
7
Аймен Слити
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
59
Finlay Hale
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
14
Ян Плуг
ЦЗ
46
Ayoub Ouarghi
ЦП
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
7
Аймен Слити
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
59
Finlay Hale
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Фейеноорд - Селтик
1
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
9
Офсайды
1
2
Количество передач
463
491
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.85
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Селтика», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд»«Селтик»

«Фейеноорд» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Селтик Фейеноорд
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