27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Фейеноорд
Фейеноорд
4-1-3-2
1
Велленройтер
5
Смал
15
Ахмедходжич
4
Ватанабе
3
Лотомба
28
Таргаллин
44
Сауэр
10
Валенте
23
Хадж Мусса
18
Уэда
14
Стейн
4-3-2-1
1
Шмейхель
5
Скейлз
6
Трасти
51
63
Тирни
5
Хатате
42
МакГрегор
7
Энгелс
14
МакКован
13
Ян
38
Маэда
5
Смал
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
5
Смал
44
Сауэр
27
Диарра
27
Диарра
44
Сауэр
10
Валенте
23
Тимбер
23
Тимбер
10
Валенте
3
Лотомба
49
49
3
Лотомба
51
56
Ролстон
56
Ролстон
51
5
Хатате
8
Бернарду
8
Бернарду
5
Хатате
63
Тирни
47
Маррей
47
Маррей
63
Тирни
14
МакКован
8
Нигрен
8
Нигрен
14
МакКован
13
Ян
17
Тунекти
17
Тунекти
13
Ян
Остались в запасе
Фейеноорд
Селтик
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
14
Ян Плуг
ЦЗ
46
Ayoub Ouarghi
ЦП
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
7
Аймен Слити
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
59
Finlay Hale
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
39
Лайам Боссин
ВР
1
Джастин Бейлов
ВР
14
Ян Плуг
ЦЗ
46
Ayoub Ouarghi
ЦП
24
Thijs Kraaijeveld
ЦП
7
Аймен Слити
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
61
Samuel Isiguzo
ЦЗ
59
Finlay Hale
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
38
Джонни Кенни
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Фейеноорд - Селтик
1
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
9
Офсайды
1
2
Количество передач
463
491
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.85
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Фейеноорд» против «Селтика», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фейеноорд» – «Селтик»
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Источник: «Бомбардир»