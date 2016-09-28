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Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)

Арсенал - Базель

28.09.2016, Среда, 21:45 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:45) Лига чемпионов, 2 тур Арсенал - Базель
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