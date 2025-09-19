Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 2.25

19 сентября 2025 8:44
Манчестер Юнайтед - Челси
20 сент. 2025, суббота 19:30 | Англия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Челси»
Сделать ставку

20 сентября на «Олд Траффорд» пройдет центральный матч 5 тура Английской Премьер-лиги, где «Манчестер Юнайтед» примет «Челси». Обе команды стартовали в сезоне с разными результатами, и встреча обещает стать напряженной: хозяевам нужно набирать очки после неудачных игр, а гости постараются закрепиться в верхней части таблицы.

«Манчестер Юнайтед»

Команда начала сезон неуверенно и после четырех туров набрала лишь 4 очка. Главной проблемой остаeтся игра в обороне: в последних 5 матчах «Юнайтед» пропустил 9 голов, а в среднем показатель составляет 1.80 за игру. При этом команда регулярно забивает – 6 мячей за тот же период, и серия без голов в Премьер-лиге у клуба отсутствует. Лидером атаки стал Бриан Мбемо, на счету которого два точных удара.

«Челси»

Лондонцы демонстрируют куда более уверенную форму. Подопечные Почеттино не проигрывают уже шесть туров подряд и забили 10 голов в последних пяти матчах. Коул Палмер продолжает выделяться в атаке: у него 5 голов в 9 встречах. «Синие» в среднем забивают 2 гола за игру, что делает их одной из самых результативных команд старта сезона. Слабым местом остаeтся оборона: 6 пропущенных мячей в последних матчах, включая недавний провал в Лиге чемпионов против «Баварии».

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр).
  • Не выигрывает в 3 из 4 стартовых туров АПЛ.
  • Пропускает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Челси».

«Челси»

  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей.
  • Забивает в 4 турах подряд.
  • Палмер – лучший бомбардир (5 голов в 9 матчах).

Личные встречи
31% (16)
37% (19)
31% (16)
70
Забитых мячей
62
1.37
В среднем за матч
1.22
4:0
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
1 : 0
16.05.2025
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
03.11.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Челси
4 : 3
04.04.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
06.12.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
25.05.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
22.04.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
1 : 1
22.10.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
28.04.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
1 : 1
28.11.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0 : 0
28.02.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
24.10.2020
Челси
Англия. Кубок, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 3
19.07.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0 : 2
17.02.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Челси
1 : 2
30.10.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
11.08.2019
Челси
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
28.04.2019
Челси
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
0 : 2
18.02.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 2
20.10.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, Финал
Челси
1 : 0
19.05.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
25.02.2018
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 0
05.11.2017
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
16.04.2017
Челси
Англия. Кубок, 1/4 финала
Челси
1 : 0
13.03.2017
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
4 : 0
23.10.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
1 : 1
07.02.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
28.12.2015
Челси
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Челси
1 : 0
18.04.2015
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
26.10.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Челси
3 : 1
19.01.2014
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
26.08.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
05.05.2013
Челси
Англия. Кубок, 1/4 финала
Челси
1 : 0
01.04.2013
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 2
10.03.2013
Челси
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
Челси
5 : 4
31.10.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Челси
2 : 3
28.10.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Челси
3 : 3
05.02.2012
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
18.09.2011
Челси
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
08.05.2011
Челси
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 1
12.04.2011
Челси
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Челси
0 : 1
06.04.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
2 : 1
01.03.2011
Манчестер Юнайтед
Суперкубок Англии, Финал
Челси
1 : 3
08.08.2010
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 2
03.04.2010
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Челси
1 : 0
08.11.2009
Манчестер Юнайтед
Суперкубок Англии, Финал
Манчестер Юнайтед
2 : 2
09.08.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
11.01.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Челси
1 : 1
21.09.2008
Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов, Финал
Манчестер Юнайтед
1 : 1
21.05.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
2 : 1
26.04.2008
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
23.09.2007
Челси
Суперкубок Англии, Финал
Челси
1 : 1
05.08.2007
Манчестер Юнайтед
Показать все

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Обе команды подойдут к игре мотивированными: «Юнайтед» ищет стабильности, а «Челси» стремится закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Встреча обещает быть результативной, так как обе стороны активно используют атакующие линии, но при этом имеют проблемы в защите. У гостей больше шансов на победу за счeт лучшей формы и стабильной реализации моментов, однако хозяева способны навязать борьбу и поразить ворота соперника.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Челси» – коэффициент 2.25
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75

2.25
Победа «Челси»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Юнайтед
