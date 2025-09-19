20 сентября на «Олд Траффорд» пройдет центральный матч 5 тура Английской Премьер-лиги, где «Манчестер Юнайтед» примет «Челси». Обе команды стартовали в сезоне с разными результатами, и встреча обещает стать напряженной: хозяевам нужно набирать очки после неудачных игр, а гости постараются закрепиться в верхней части таблицы.

«Манчестер Юнайтед»

Команда начала сезон неуверенно и после четырех туров набрала лишь 4 очка. Главной проблемой остаeтся игра в обороне: в последних 5 матчах «Юнайтед» пропустил 9 голов, а в среднем показатель составляет 1.80 за игру. При этом команда регулярно забивает – 6 мячей за тот же период, и серия без голов в Премьер-лиге у клуба отсутствует. Лидером атаки стал Бриан Мбемо, на счету которого два точных удара.

«Челси»

Лондонцы демонстрируют куда более уверенную форму. Подопечные Почеттино не проигрывают уже шесть туров подряд и забили 10 голов в последних пяти матчах. Коул Палмер продолжает выделяться в атаке: у него 5 голов в 9 встречах. «Синие» в среднем забивают 2 гола за игру, что делает их одной из самых результативных команд старта сезона. Слабым местом остаeтся оборона: 6 пропущенных мячей в последних матчах, включая недавний провал в Лиге чемпионов против «Баварии».

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр).

Не выигрывает в 3 из 4 стартовых туров АПЛ.

Пропускает в 6 последних матчах.

Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Челси».

«Челси»

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр).

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей.

Забивает в 4 турах подряд.

Палмер – лучший бомбардир (5 голов в 9 матчах).

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Обе команды подойдут к игре мотивированными: «Юнайтед» ищет стабильности, а «Челси» стремится закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Встреча обещает быть результативной, так как обе стороны активно используют атакующие линии, но при этом имеют проблемы в защите. У гостей больше шансов на победу за счeт лучшей формы и стабильной реализации моментов, однако хозяева способны навязать борьбу и поразить ворота соперника.

Рекомендованные ставки: