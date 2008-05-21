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Расписание матчей
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 21 мая 2008
Манчестер Юнайтед
21.05.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Ливерпуль
- : -
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Информация о матче
Главный судья:
Любош Михел
(Свидник)
Помощники судьи:
Роман Слишко
Мартин Балко (оба - Словакия)
Делегат:
Армен Минасян (Армения)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия" 22:35 (прямая) "НТВ+ Футбол" 21:30 (прямая)
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