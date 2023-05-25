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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 25 мая 2023
Манчестер Юнайтед
25.05.2023, четверг, 22:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
4 : 1
Завершен
Челси
6'
Каземиро
45+6'
А. Марсьяль
73'
Б. Фернандеш (П)
78'
М. Рэшфорд
89'
Ж. Феликс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
89'
ГОЛ! 4:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Х. Зиеш
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Б. Фернандеш
86'
82'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Н. Мадуэке
82'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
К. Чуквуэмека
82'
Замена
Д. Фофана
️️️️
К. Галлахер
ГОЛ! 4:0!
М. Рэшфорд
78'
Желтая карточка
Т. Маласья
75'
75'
Желтая карточка
Э. Фернандес
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Фернандеш
73'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
70'
Замена
А. Гарначо
️️️️
А. Марсьяль
70'
64'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Мудрик
64'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
К. Хаверц
Замена
Т. Маласья
️️️️
Л. Шоу
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
Д. Санчо
45'
+6
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Антони
29'
Травма
Антони
27'
ГОЛ! 1:0!
Каземиро
Пас отдал
К. Эриксен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Джейдон Санчо
ЛП
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Челси
13
Кепа
ВР
3
Льюис Холл
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
19
Варан
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
19
Санчо
24
Эриксен
8
Фернандеш
7
Антони
9
Марсьяль
4-2-2-1-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
3
Фофана
27
Чалоба
3
Холл
17
Фернандес
17
Чуквуэмека
20
Мадуэке
8
Галлахер
27
Мудрик
29
Хаверц
23
Шоу
3
Маласья
3
Маласья
23
Шоу
8
Фернандеш
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Фернандеш
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
7
Антони
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
7
Антони
9
Марсьяль
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Марсьяль
17
Чуквуэмека
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
17
Чуквуэмека
20
Мадуэке
22
Зиеш
22
Зиеш
20
Мадуэке
27
Мудрик
11
Пулишич
11
Пулишич
27
Мудрик
29
Хаверц
79
Феликс
79
Феликс
29
Хаверц
8
Галлахер
27
Фофана
27
Фофана
8
Галлахер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Олд Траффорд
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