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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 октября 2012
Челси
28.10.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
43'
Х. Мата
52'
Рамирес
4'
Д. Луис (АГ)
12'
Р. ван Перси
76'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
Л. Валенсия
Замена
Д. Старридж
️️️️
Э. Азар
81'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
77'
76'
ГОЛ! 2:3!
Чичарито
Пас отдал
Рафаэл
75'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
У. Руни
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Х. Мата
71'
Вторая желтая
Ф. Торрес
69'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Оскар
66'
64'
Замена
Чичарито
️️️️
Т. Клеверли
Красная карточка
Б. Иванович
61'
ГОЛ! 2:2!
Рамирес
Пас отдал
Оскар
52'
Желтая карточка
Ф. Торрес
45'
ГОЛ! 1:2!
Х. Мата
43'
42'
Желтая карточка
У. Руни
12'
ГОЛ! 0:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
Л. Валенсия
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Коул
24
Кэхилл
20
Иванович
4
Луис
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Оскар
10
Азар
64
Мата
9
Торрес
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
5
Фердинанд
2
Рафаэл
15
Янг
25
Валенсия
16
Кэррик
8
Клеверли
32
Руни
32
ван Перси
64
Мата
5
Бертранд
5
Бертранд
64
Мата
8
Оскар
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
8
Оскар
10
Азар
15
Старридж
15
Старридж
10
Азар
32
Руни
11
Гиггз
11
Гиггз
32
Руни
8
Клеверли
14
Чичарито
14
Чичарито
8
Клеверли
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
22
Росс Тернбулл
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Андерс Линдегаард
ВР
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
17
Нани
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
2
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:45 (прямая) "Спорт 1" 19:25 (прямая)
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