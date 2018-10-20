Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 октября 2018
Челси
20.10.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
21'
А. Рюдигер
90+6'
Р. Баркли
55'
А. Марсьяль
73'
А. Марсьяль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:2!
Р. Баркли
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
А. Перейра
90'
+3
Желтая карточка
А. Санчес
85'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Рэшфорд
83'
Замена
А. Перейра
️️️️
А. Марсьяль
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Мората
79'
75'
Замена
А. Эррера
️️️️
Х. Мата
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
74'
73'
ГОЛ! 1:2!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Рэшфорд
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
69'
67'
Желтая карточка
Х. Мата
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
Э. Янг
Желтая карточка
Э. Азар
34'
Желтая карточка
А. Рюдигер
30'
27'
Желтая карточка
Э. Янг
ГОЛ! 1:0!
А. Рюдигер
Пас отдал
Виллиан
21'
13'
Желтая карточка
Н. Матич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ковачич
10
Азар
10
Виллиан
21
Мората
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
6
Смоллинг
23
Шоу
18
Матич
8
Погба
9
Марсьяль
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Лукаку
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
21
Мората
9
Жиру
9
Жиру
21
Мората
64
Мата
21
Эррера
21
Эррера
64
Мата
9
Марсьяль
8
Перейра
8
Перейра
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
4
Санчес
4
Санчес
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Челси
Манчестер Юнайтед
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:48
4
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
09:18
1
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:04
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
19 ноября
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
19 ноября
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Самый дорогой футболист «Галатасарая» готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:23
6
Аршавин уничижительно высказался о составе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:48
4
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Два футболиста хотят покинуть «Манчестер Юнайтед», несмотря на назначение Почеттино
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+