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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 28 апреля 2019
Манчестер Юнайтед
28.04.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Челси
11'
Х. Мата
43'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
Желтая карточка
Э. Янг
89'
84'
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Х. Мата
81'
Желтая карточка
М. Рохо
80'
76'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
Замена
М. Рохо
️️️️
Э. Байи
71'
65'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
А. Рюдигер
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Рэшфорд
65'
53'
Желтая карточка
М. Ковачич
52'
Желтая карточка
Виллиан
Желтая карточка
А. Эррера
43'
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Алонсо
Пас отдал
А. Рюдигер
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
Л. Шоу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Байи
3
Линделеф
15
Янг
18
Матич
21
Эррера
8
Погба
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Лукаку
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
4
Луис
3
Алонсо
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Виллиан
10
Азар
9
Игуаин
3
Байи
5
Рохо
5
Рохо
3
Байи
64
Мата
8
Мактоминей
8
Мактоминей
64
Мата
9
Рэшфорд
4
Санчес
4
Санчес
9
Рэшфорд
22
Рюдигер
15
Кристенсен
15
Кристенсен
22
Рюдигер
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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