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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 04 апреля 2024
Челси
04.04.2024, четверг, 22:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
4 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
4'
К. Галлахер
19'
К. Палмер (П)
90+10'
К. Палмер (П)
90+11'
К. Палмер
34'
А. Гарначо
39'
Б. Фернандеш
67'
А. Гарначо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 4:3!
К. Палмер
Пас отдал
Э. Фернандес
90'
+11
ГОЛ с пенальти! 3:3!
К. Палмер
90'
+10
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
К. Галлахер
89'
85'
Замена
М. Маунт
️️️️
А. Гарначо
75'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Каземиро
Замена
Т. Чалоба
️️️️
А. Дисаси
75'
Замена
Э. Гилхрист
️️️️
М. Густо
75'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
М. Мудрик
71'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
М. Кайседо
71'
67'
ГОЛ! 2:3!
А. Гарначо
Пас отдал
Антони
66'
Замена
В. Камбвала
️️️️
Д. Эванс
66'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Р. Хойлунд
65'
Травма
Д. Эванс
46'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Р. Варан
39'
ГОЛ! 2:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Д. Далот
Желтая карточка
Э. Фернандес
35'
34'
ГОЛ! 2:1!
А. Гарначо
Желтая карточка
М. Густо
32'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Палмер
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Галлахер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛП
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Коул Палмер
ПП
11
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛП
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
ЦП
7
Антони
ПП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Йими Тауриайнен
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
4-1-4-1
1
Петрович
17
Кукурелья
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
27
Густо
25
Кайседо
27
Мудрик
17
Фернандес
8
Галлахер
10
Палмер
11
Джексон
4-1-4-1
24
Онана
2
Далот
19
Варан
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
7
Антони
37
Мэйну
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
27
Густо
12
Гилхрист
12
Гилхрист
27
Густо
5
Дисаси
27
Чалоба
27
Чалоба
5
Дисаси
25
Кайседо
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
25
Кайседо
27
Мудрик
19
Стерлинг
19
Стерлинг
27
Мудрик
8
Галлахер
20
Мадуэке
20
Мадуэке
8
Галлахер
19
Варан
35
Эванс
35
Эванс
19
Варан
Эванс
53
Камбвала
53
Камбвала
Эванс
5
Каземиро
8
Мактоминей
8
Мактоминей
5
Каземиро
17
Гарначо
7
Маунт
7
Маунт
17
Гарначо
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Йими Тауриайнен
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
22
Том Хитон
ВР
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Йими Тауриайнен
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
28
19
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
12
3
Нарушения
7
15
Офсайды
3
0
Количество передач
529
413
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
9
7
Удары из пределов штрафной
18
13
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
3.04
1.57
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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