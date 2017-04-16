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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 16 апреля 2017
Манчестер Юнайтед
16.04.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Челси
7'
М. Рэшфорд
49'
А. Эррера
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Э. Янг
90'
+3
Желтая карточка
З. Ибрагимович
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Фабрегас
83'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
К. Зума
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
М. Рэшфорд
83'
Желтая карточка
М. Рохо
75'
Желтая карточка
А. Эррера
73'
66'
Замена
Виллиан
️️️️
Н. Матич
Замена
М. Кэррик
️️️️
Д. Лингард
60'
54'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
В. Мозес
ГОЛ! 2:0!
А. Эррера
49'
48'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
33'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Эррера
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
18
Неманья Матич
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЛФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Челси
82
Эдуарду
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
3
Байи
5
Рохо
36
Дармиан
25
Феллайни
25
Валенсия
21
Эррера
8
Погба
77
Лингард
9
Рэшфорд
4-2-1-1-2
31
Бегович
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
4
Луис
4
Зума
91
Канте
18
Матич
11
Мозес
9
Педро
19
Коста
10
Азар
15
Янг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
15
Янг
77
Лингард
16
Кэррик
16
Кэррик
77
Лингард
9
Рэшфорд
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Рэшфорд
18
Матич
10
Виллиан
10
Виллиан
18
Матич
4
Зума
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
4
Зума
11
Мозес
4
Фабрегас
4
Фабрегас
11
Мозес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
82
Эдуарду
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
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