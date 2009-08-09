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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 09 августа 2009
Манчестер Юнайтед
09.08.2009, воскресенье, 18:00
Суперкубок Англии, Финал
2 : 2
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Челси
10'
Нани
90+2'
У. Руни
54'
Р. Карвалью
72'
Ф. Лэмпард
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
ГОЛ!
С. Калу
1:4
Пенальти не реализован!
П. Эвра
ГОЛ!
Д. Дрогба
1:3
ГОЛ!
М. Кэррик
1:2
ГОЛ!
М. Баллак
0:2
Пенальти не реализован!
Р. Гиггз
ГОЛ!
Ф. Лэмпард
0:1
ГОЛ! 2:2!
У. Руни
Пас отдал
Р. Гиггз
+2
Замена
С. Калу
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
П. Эвра
Замена
Деку
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Фабио
️️️️
Д. О'Ши
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Бербатов
Замена
П. Скоулз
️️️️
Д. Флетчер
Замена
Р. Гиггз
️️️️
П. Джи Сун
ГОЛ! 1:2!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Дрогба
Замена
М. Баллак
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Нани
Травма
Нани
ГОЛ! 1:1!
Р. Карвалью
Замена
Ж. Босингва
️️️️
Б. Иванович
13'
Желтая карточка
Б. Иванович
ГОЛ! 1:0!
Нани
Пас отдал
Д. Флетчер
10'
Желтая карточка
Д. Бербатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Фабио
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
0
Деку
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
27
Эвра
35
Эванс
5
Фердинанд
16
О'Ши
16
Кэррик
24
Флетчер
33
Пак Джи Сун
17
Нани
10
Бербатов
32
Руни
4-2-3-1
1
Чех
20
Иванович
26
Терри
6
Карвалью
3
Коул
12
Оби Микел
2
Эссьен
39
Анелька
8
Лэмпард
13
Малуда
11
Дрогба
16
О'Ши
2
Фабио
2
Фабио
16
О'Ши
33
Пак Джи Сун
11
Гиггз
11
Гиггз
33
Пак Джи Сун
24
Флетчер
22
Скоулз
22
Скоулз
24
Флетчер
17
Нани
25
Валенсия
25
Валенсия
17
Нани
10
Бербатов
10
Оуэн
10
Оуэн
10
Бербатов
20
Иванович
3
Босингва
3
Босингва
20
Иванович
13
Малуда
0
Деку
0
Деку
13
Малуда
12
Оби Микел
13
Баллак
13
Баллак
12
Оби Микел
39
Анелька
8
Калу
8
Калу
39
Анелька
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
29
Томаш Кушчак
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"7ТВ" 18:00 (прямая)
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