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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 03 ноября 2024
Манчестер Юнайтед
03.11.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Челси
70'
Б. Фернандеш (П)
74'
М. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
Желтая карточка
А. Диалло
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Н. Джексон
Желтая карточка
Л. Мартинес
90'
+3
Желтая карточка
Каземиро
85'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Хойлунд
84'
Замена
В. Линделеф
️️️️
М. Угарте
84'
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Кайседо
Замена
А. Диалло
️️️️
М. Рэшфорд
73'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Фернандеш
70'
70'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Р. Лавиа
70'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Н. Мадуэке
Желтая карточка
М. Рэшфорд
67'
46'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
М. Густо
Желтая карточка
Д. Далот
45'
+1
Желтая карточка
М. Угарте
42'
36'
Желтая карточка
М. Густо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К)
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
41
Гарри Амасс
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
38
Джек Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
29
Итан Уитли
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
6
Мартинес
4
де Лигт
2
Далот
5
Каземиро
5
Угарте
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
6
Колуилл
3
Фофана
27
Густо
45
Лавиа
25
Кайседо
11
Джексон
10
Палмер
7
Нету
20
Мадуэке
5
Угарте
3
Линделеф
3
Линделеф
5
Угарте
9
Рэшфорд
16
Диалло
16
Диалло
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
27
Густо
17
Кукурелья
17
Кукурелья
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
41
Гарри Амасс
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
41
Гарри Амасс
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
6
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
19
14
Офсайды
4
0
Количество передач
402
462
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.96
1.53
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Олд Траффорд
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