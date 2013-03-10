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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 10 марта 2013
Манчестер Юнайтед
10.03.2013, воскресенье, 20:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Завершен
Челси
5'
Чичарито
11'
У. Руни
59'
Э. Азар
68'
Рамирес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
78'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Ба
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
С. Кагава
76'
75'
Желтая карточка
Э. Азар
68'
ГОЛ! 2:2!
Рамирес
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Чичарито
63'
59'
ГОЛ! 2:1!
Э. Азар
Пас отдал
Х. Мата
55'
Желтая карточка
Д. Луис
53'
Замена
Э. Азар
️️️️
В. Мозес
52'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Нани
45'
+2
Травма
Нани
45'
+1
41'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
11'
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
М. Кэррик
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
2
Рафаэл
16
Кэррик
8
Клеверли
17
Нани
10
Кагава
14
Чичарито
32
Руни
4-4-1-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
4
Луис
3
Коул
11
Мозес
8
Лэмпард
7
Рамирес
8
Оскар
64
Мата
19
Ба
17
Нани
25
Валенсия
25
Валенсия
17
Нани
10
Кагава
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Кагава
14
Чичарито
32
ван Перси
32
ван Перси
14
Чичарито
8
Лэмпард
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Лэмпард
11
Мозес
10
Азар
10
Азар
11
Мозес
19
Ба
9
Торрес
9
Торрес
19
Ба
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая)
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