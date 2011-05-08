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Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 08 мая 2011
Манчестер Юнайтед
08.05.2011, воскресенье, 19:10
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Челси
1'
Чичарито
23'
Н. Видич
69'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
Желтая карточка
Д. Дрогба
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Фабио
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
Р. Гиггз
ГОЛ! 2:1!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Д. Терри
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Калу
Замена
Алекс
️️️️
Д. Луис
Замена
Рамирес
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. О'Ши
Желтая карточка
М. Эссьен
Травма
Д. Луис
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ! 2:0!
Н. Видич
Пас отдал
Р. Гиггз
12'
Желтая карточка
Б. Иванович
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
П. Джи Сун
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
7
Рамирес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
4-4-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
5
Фердинанд
15
Видич
2
Фабио
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
11
Гиггз
25
Валенсия
14
Чичарито
32
Руни
4-1-2-2-1
1
Чех
20
Иванович
4
Луис
26
Терри
3
Коул
2
Эссьен
8
Лэмпард
12
Оби Микел
8
Калу
13
Малуда
11
Дрогба
2
Фабио
6
Смоллинг
6
Смоллинг
2
Фабио
16
О'Ши
35
Эванс
35
Эванс
16
О'Ши
4
Луис
33
Алекс
33
Алекс
4
Луис
12
Оби Микел
7
Рамирес
7
Рамирес
12
Оби Микел
8
Калу
9
Торрес
9
Торрес
8
Калу
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
29
Томаш Кушчак
ВР
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:05 (прямая) "Спорт 1" 19:05 (прямая)
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