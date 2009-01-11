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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 11 января 2009
Манчестер Юнайтед
11.01.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Челси
45+2'
Н. Видич
62'
У. Руни
87'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
ГОЛ! 3:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Ж. Беллетти
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Д. Коул
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
М. Кэррик
️️️️
Р. Гиггз
Желтая карточка
П. Джи Сун
Замена
Д. О'Ши
️️️️
П. Эвра
Желтая карточка
У. Руни
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Ж. Босингва
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
П. Эвра
Замена
Н. Анелька
️️️️
Деку
ГОЛ! 1:0!
Н. Видич
Пас отдал
Д. Эванс
+2
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
Ж. Босингва
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
0
Деку
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
12
Джо Коул
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Челси
23
Карло Кудичини
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-3-3
1
ван дер Сар
27
Эвра
35
Эванс
15
Видич
0
Невилл
11
Гиггз
24
Флетчер
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
32
Руни
7
Роналду
4-4-2
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
6
Карвалью
3
Коул
8
Лэмпард
12
Оби Микел
0
Деку
13
Баллак
11
Дрогба
12
Коул
27
Эвра
16
О'Ши
16
О'Ши
27
Эвра
11
Гиггз
16
Кэррик
16
Кэррик
11
Гиггз
3
Босингва
0
Беллетти
0
Беллетти
3
Босингва
0
Деку
39
Анелька
39
Анелька
0
Деку
12
Коул
9
Ди Санто
9
Ди Санто
12
Коул
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
29
Томаш Кушчак
ВР
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
23
Карло Кудичини
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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