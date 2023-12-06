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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 06 декабря 2023
Манчестер Юнайтед
06.12.2023, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Челси
19'
С. Мактоминей
69'
С. Мактоминей
45'
К. Палмер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
Желтая карточка
С. Регилон
90'
+4
Замена
Д. Эванс
️️️️
А. Гарначо
90'
+2
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Р. Хойлунд
83'
Желтая карточка
Д. Далот
82'
77'
Замена
А. Броя
️️️️
М. Мудрик
ГОЛ! 2:1!
С. Мактоминей
Пас отдал
А. Гарначо
69'
Замена
С. Регилон
️️️️
В. Линделеф
46'
46'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
М. Кукурелья
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Палмер
Пас отдал
М. Мудрик
Желтая карточка
А. Гарначо
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Мактоминей
19'
Желтая карточка
Л. Шоу
14'
Пенальти не реализован!
Б. Фернандеш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ЦФ
19
Рахим Стерлинг
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Лео Каслдайн
ЦП
6
Алекс Матос
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
23
Шоу
29
Линделеф
15
Магуайр
2
Далот
8
Мактоминей
4
Амрабат
17
Гарначо
8
Фернандеш
7
Антони
19
Хойлунд
4-1-1-2-2
97
Санчес
5
Дисаси
3
Силва
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
27
Мудрик
19
Стерлинг
11
Джексон
29
Линделеф
3
Регилон
3
Регилон
29
Линделеф
17
Гарначо
35
Эванс
35
Эванс
17
Гарначо
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
17
Кукурелья
24
Джеймс
24
Джеймс
17
Кукурелья
27
Мудрик
27
Броя
27
Броя
27
Мудрик
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
1
Алтай Баиндыр
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Лео Каслдайн
ЦП
6
Алекс Матос
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Лео Каслдайн
ЦП
6
Алекс Матос
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
4
Всего ударов по воротам
29
13
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
12
4
Нарушения
12
12
Офсайды
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед
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