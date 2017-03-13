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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 марта 2017
Челси
13.03.2017, понедельник, 22:45
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
51'
Н. Канте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Коста
90'
+4
Замена
К. Зума
️️️️
В. Мозес
89'
Травма
В. Мозес
88'
Желтая карточка
Д. Коста
87'
81'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Э. Янг
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Виллиан
81'
79'
Желтая карточка
Э. Янг
ГОЛ! 1:0!
Н. Канте
Пас отдал
Виллиан
51'
37'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Г. Мхитарян
35'
Вторая желтая
А. Эррера
20'
Желтая карточка
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Эден Азар
ЛФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ЛАЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-2-1-1-2
1
Куртуа
3
Алонсо
24
Кэхилл
4
Луис
3
Аспиликуэта
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
4-3-2-1
43
Де Хеа
6
Смоллинг
4
Джонс
5
Рохо
15
Янг
25
Валенсия
21
Эррера
36
Дармиан
22
Мхитарян
8
Погба
9
Рэшфорд
11
Мозес
4
Зума
4
Зума
11
Мозес
10
Виллиан
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Виллиан
19
Коста
44
Батшуайи
44
Батшуайи
19
Коста
22
Мхитарян
25
Феллайни
25
Феллайни
22
Мхитарян
15
Янг
77
Лингард
77
Лингард
15
Янг
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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