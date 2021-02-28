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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 февраля 2021
Челси
28.02.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
79'
Желтая карточка
Г. Магуайр
79'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Гринвуд
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Зиеш
78'
Замена
К. Пулишич
️️️️
О. Жиру
66'
Желтая карточка
Б. Чилвел
62'
50'
Желтая карточка
Фред
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Хадсон-Одои
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Менди
33
Чилвел
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
22
Зиеш
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
9
Жиру
4-3-3
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
29
Линделеф
23
Шоу
8
Мактоминей
7
Фред
11
Гринвуд
7
Джеймс
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Жиру
11
Пулишич
11
Пулишич
9
Жиру
7
Хадсон-Одои
24
Джеймс
24
Джеймс
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
11
Вернер
11
Вернер
22
Зиеш
11
Гринвуд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
11
Гринвуд
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
16
Амад Диалло
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
16
Амад Диалло
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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