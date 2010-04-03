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Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 03 апреля 2010
Манчестер Юнайтед
03.04.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Челси
81'
Ф. Македа
20'
Д. Коул
79'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
Желтая карточка
Д. Флетчер
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Д. Флетчер
Замена
М. Баллак
️️️️
Деку
ГОЛ! 1:2!
Ф. Македа
ГОЛ! 0:2!
Д. Дрогба
Пас отдал
С. Калу
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Коул
Желтая карточка
Д. Коул
Замена
Нани
️️️️
П. Скоулз
Замена
Ф. Македа
️️️️
П. Джи Сун
Желтая карточка
Деку
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
Г. Невилл
Желтая карточка
П. Скоулз
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коул
Пас отдал
Ф. Малуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Деку
ЦП
12
Джо Коул
ПВ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
4-3-2-1
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
0
Невилл
24
Флетчер
11
Гиггз
22
Скоулз
33
Пак Джи Сун
25
Валенсия
10
Бербатов
4-3-2-1
1
Чех
19
Феррейра
33
Алекс
26
Терри
18
Жирков
12
Оби Микел
8
Лэмпард
0
Деку
12
Коул
13
Малуда
39
Анелька
24
Флетчер
24
Гибсон
24
Гибсон
24
Флетчер
22
Скоулз
17
Нани
17
Нани
22
Скоулз
33
Пак Джи Сун
9
Македа
9
Македа
33
Пак Джи Сун
0
Деку
13
Баллак
13
Баллак
0
Деку
39
Анелька
11
Дрогба
11
Дрогба
39
Анелька
12
Коул
8
Калу
8
Калу
12
Коул
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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