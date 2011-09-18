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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 18 сентября 2011
Манчестер Юнайтед
18.09.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Челси
8'
К. Смоллинг
37'
Нани
45'
У. Руни
46'
Ф. Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
Желтая карточка
Д. Флетчер
Желтая карточка
Л. Валенсия
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Чичарито
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Р. Мейрелеш
Желтая карточка
Э. Коул
Травма
Чичарито
Замена
М. Кэррик
️️️️
Андерсон
Замена
Л. Валенсия
️️️️
К. Смоллинг
Пенальти не реализован!
У. Руни
Желтая карточка
Д. Терри
Желтая карточка
Рамирес
Замена
Н. Анелька
️️️️
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 3:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Н. Анелька
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
Пас отдал
Нани
ГОЛ! 2:0!
Нани
Пас отдал
Д. Эванс
ГОЛ! 1:0!
К. Смоллинг
Пас отдал
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
15
Даниэль Старридж
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
3-2-2-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
4
Джонс
35
Эванс
15
Янг
6
Смоллинг
24
Флетчер
28
Андерсон
17
Нани
14
Чичарито
32
Руни
4-2-3-1
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
20
Иванович
3
Коул
7
Рамирес
14
Мейрелеш
15
Старридж
8
Лэмпард
64
Мата
9
Торрес
28
Андерсон
16
Кэррик
16
Кэррик
28
Андерсон
6
Смоллинг
25
Валенсия
25
Валенсия
6
Смоллинг
14
Чичарито
10
Бербатов
10
Бербатов
14
Чичарито
14
Мейрелеш
12
Оби Микел
12
Оби Микел
14
Мейрелеш
8
Лэмпард
39
Анелька
39
Анелька
8
Лэмпард
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
22
Росс Тернбулл
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 00:50
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