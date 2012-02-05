Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 февраля 2012
Челси
05.02.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
3 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
36'
Д. Эванс (АГ)
46'
Х. Мата
50'
Д. Луис
58'
У. Руни (П)
69'
У. Руни (П)
84'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 3:3!
Чичарито
Пас отдал
Р. Гиггз
Замена
О. Ромеу
️️️️
Д. Старридж
ГОЛ с пенальти! 3:2!
У. Руни
Замена
П. Скоулз
️️️️
Рафаэл
ГОЛ с пенальти! 3:1!
У. Руни
Замена
Чичарито
️️️️
Э. Янг
Желтая карточка
П. Эвра
ГОЛ! 3:0!
Д. Луис
Пас отдал
Х. Мата
ГОЛ! 2:0!
Х. Мата
Пас отдал
Ф. Торрес
Желтая карточка
Б. Иванович
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Эванс
Желтая карточка
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
(К)
ВР
3
Жозе Босингва
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
15
Даниэль Старридж
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Босингва
24
Кэхилл
4
Луис
20
Иванович
2
Эссьен
14
Мейрелеш
13
Малуда
64
Мата
15
Старридж
9
Торрес
3-2-3-2
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
5
Фердинанд
2
Рафаэл
15
Янг
25
Валенсия
11
Гиггз
16
Кэррик
18
Уэлбек
32
Руни
15
Старридж
21
Ромеу
21
Ромеу
15
Старридж
18
Уэлбек
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
18
Уэлбек
2
Рафаэл
22
Скоулз
22
Скоулз
2
Рафаэл
15
Янг
14
Чичарито
14
Чичарито
15
Янг
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
2
Фабио
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Челси
Манчестер Юнайтед
Скоулз высказался о новом тренере «МЮ»: «У него репутация подружки невесты»
Вчера, 17:54
1
«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление после ухода Кэррика
Вчера, 15:55
Канчельскис оценил нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:52
1
«Манчестер Юнайтед» официально избавился от Кэррика
Вчера, 13:50
3
«Манчестер Юнайтед» уволил Кэррика
Вчера, 12:35
3
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Скоулз высказался о новом тренере «МЮ»: «У него репутация подружки невесты»
Вчера, 17:54
1
«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление после ухода Кэррика
Вчера, 15:55
Канчельскис оценил нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:52
1
«Манчестер Юнайтед» официально избавился от Кэррика
Вчера, 13:50
3
«Манчестер Юнайтед» уволил Кэррика
Вчера, 12:35
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+