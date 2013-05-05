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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 05 мая 2013
Манчестер Юнайтед
05.05.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Челси
87'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
90'
+1
Замена
Н. Аке
️️️️
Х. Мата
Замена
Чичарито
️️️️
Л. Валенсия
90'
Красная карточка
Рафаэл
89'
87'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
Оскар
86'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Ф. Джонс
81'
76'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
В. Мозес
Замена
У. Руни
️️️️
Андерсон
69'
Замена
А. Бюттнер
️️️️
Т. Клеверли
68'
Желтая карточка
Н. Видич
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
8
Том Клеверли
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
4
Фил Джонс
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
4
Давид Луис
ОП
8
Оскар
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-2-1
1
Линдегаард
27
Эвра
15
Видич
35
Эванс
2
Рафаэл
11
Гиггз
28
Андерсон
4
Джонс
8
Клеверли
25
Валенсия
32
ван Перси
3-1-4-1-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
20
Иванович
3
Коул
4
Луис
11
Мозес
8
Оскар
7
Рамирес
8
Лэмпард
64
Мата
19
Ба
8
Клеверли
28
Бюттнер
28
Бюттнер
8
Клеверли
28
Андерсон
32
Руни
32
Руни
28
Андерсон
25
Валенсия
14
Чичарито
14
Чичарито
25
Валенсия
64
Мата
15
Аке
15
Аке
64
Мата
11
Мозес
9
Торрес
9
Торрес
11
Мозес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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