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Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 марта 2011
Челси
01.03.2011, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
54'
Д. Луис
79'
Ф. Лэмпард (П)
29'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
+4
Вторая желтая
Н. Видич
+2
Желтая карточка
Р. Гиггз
Замена
Фабио
️️️️
П. Эвра
Замена
Ж. Босингва
️️️️
Д. Луис
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
М. Эссьен
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Р. Гиггз
️️️️
П. Скоулз
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Чичарито
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
Д. Луис
Травма
П. Эвра
ГОЛ! 1:1!
Д. Луис
Пас отдал
Б. Иванович
Желтая карточка
Н. Видич
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Нани
Травма
Д. Луис
Желтая карточка
Рамирес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
4
Луис
2
Эссьен
7
Рамирес
8
Лэмпард
13
Малуда
39
Анелька
9
Торрес
4-3-1-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
15
Видич
6
Смоллинг
27
Эвра
24
Флетчер
22
Скоулз
16
Кэррик
17
Нани
14
Чичарито
32
Руни
13
Малуда
18
Жирков
18
Жирков
13
Малуда
4
Луис
3
Босингва
3
Босингва
4
Луис
39
Анелька
11
Дрогба
11
Дрогба
39
Анелька
27
Эвра
2
Фабио
2
Фабио
27
Эвра
22
Скоулз
11
Гиггз
11
Гиггз
22
Скоулз
14
Чичарито
10
Бербатов
10
Бербатов
14
Чичарито
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:40 (прямая): "Спорт 1" 22:40 (прямая)
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