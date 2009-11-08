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АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 ноября 2009
Челси
08.11.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
74'
Д. Терри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
Замена
Алекс
️️️️
Н. Анелька
+4
Замена
М. Оуэн
️️️️
Андерсон
Замена
Г. Обертан
️️️️
Р. Гиггз
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Дрогба
Желтая карточка
Р. Карвалью
ГОЛ! 1:0!
Д. Терри
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Травма
Д. Дрогба
Замена
Д. Коул
️️️️
Деку
Желтая карточка
Б. Иванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Михаэль Баллак
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
0
Деку
АП
8
Фрэнк Лэмпард
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
12
Джо Коул
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
6
Карвалью
2
Эссьен
13
Баллак
8
Лэмпард
0
Деку
39
Анелька
11
Дрогба
4-3-2-1
1
ван дер Сар
16
О'Ши
30
Браун
35
Эванс
27
Эвра
28
Андерсон
16
Кэррик
24
Флетчер
25
Валенсия
11
Гиггз
32
Руни
39
Анелька
33
Алекс
33
Алекс
39
Анелька
0
Деку
12
Коул
12
Коул
0
Деку
11
Дрогба
8
Калу
8
Калу
11
Дрогба
11
Гиггз
32
Обертан
32
Обертан
11
Гиггз
28
Андерсон
10
Оуэн
10
Оуэн
28
Андерсон
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
29
Томаш Кушчак
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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