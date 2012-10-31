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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 31 октября 2012
Челси
31.10.2012, среда, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
5 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
31'
Д. Луис (П)
52'
Г. Кэхилл
90+4'
Э. Азар (П)
98'
Д. Старридж
116'
Рамирес
21'
Р. Гиггз
43'
Чичарито
59'
Нани
120'
Р. Гиггз (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
120'
ГОЛ с пенальти! 5:4!
Р. Гиггз
118'
Желтая карточка
Р. Гиггз
ГОЛ! 5:3!
Рамирес
Пас отдал
Э. Азар
116'
Желтая карточка
Рамирес
115'
105'
Желтая карточка
М. Кин
Желтая карточка
Оскар
100'
100'
Желтая карточка
Нани
99'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 4:3!
Д. Старридж
98'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Э. Азар
90'
+4
Желтая карточка
Д. Луис
90'
+2
81'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
Андерсон
Замена
Оскар
️️️️
О. Ромеу
72'
64'
Желтая карточка
С. Уоттон
59'
ГОЛ! 2:3!
Нани
Пас отдал
Андерсон
Замена
Э. Азар
️️️️
Л. Пиазон
55'
ГОЛ! 2:2!
Г. Кэхилл
Пас отдал
Х. Мата
52'
46'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
А. Бюттнер
Замена
Рамирес
️️️️
Д. Оби Микел
46'
43'
ГОЛ! 1:2!
Чичарито
Пас отдал
Андерсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Луис
31'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
25'
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гиггз
Пас отдал
Андерсон
Желтая карточка
О. Ромеу
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
(К)
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
12
Лукас Пиазон
АП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Андерсон
ЦП
11
Райан Гиггз
(К)
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Оскар
ЦП
7
Рамирес
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
22
Марко Марин
АП
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Райан Танниклифф
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
5
Бертранд
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
21
Ромеу
11
Мозес
12
Пиазон
64
Мата
15
Старридж
4-3-1-2
1
Линдегаард
2
Рафаэл
25
Уоттон
5
Кин
28
Бюттнер
24
Флетчер
28
Андерсон
11
Гиггз
17
Нани
14
Чичарито
18
Уэлбек
21
Ромеу
8
Оскар
8
Оскар
21
Ромеу
12
Оби Микел
7
Рамирес
7
Рамирес
12
Оби Микел
12
Пиазон
10
Азар
10
Азар
12
Пиазон
28
Андерсон
8
Танниклифф
8
Танниклифф
28
Андерсон
28
Бюттнер
25
Пауэлл
25
Пауэлл
28
Бюттнер
18
Уэлбек
9
Македа
9
Македа
18
Уэлбек
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
22
Марко Марин
АП
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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