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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 октября 2019
Челси
30.10.2019, среда, 23:05
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
61'
М. Батшуайи
25'
М. Рэшфорд (П)
73'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
М. Ковачич
90'
83'
Желтая карточка
Фред
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Рэшфорд
ГОЛ! 1:1!
М. Батшуайи
61'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Рэшфорд
Желтая карточка
М. Батшуайи
18'
11'
Желтая карточка
С. Мактоминей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
3-4-2-1
13
Кабальеро
3
Алонсо
6
Гехи
4
Зума
33
Джеймс
21
Жоржиньо
8
Ковачич
6
Гилмор
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
44
Батшуайи
4-2-3
44
Ромеро
29
Ван-Биссака
5
Рохо
3
Линделеф
5
Магуайр
8
Мактоминей
7
Фред
7
Джеймс
9
Рэшфорд
77
Лингард
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
37
Джеймс Гарнер
ОП
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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