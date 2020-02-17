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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 февраля 2020
Челси
17.02.2020, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
45'
А. Марсьяль
66'
Г. Магуайр
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Замена
Д. Далот
️️️️
Б. Фернандеш
90'
+1
Замена
О. Игало
️️️️
А. Марсьяль
80'
Замена
А. Перейра
️️️️
Д. Джеймс
79'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
76'
Желтая карточка
Б. Уильямс
Замена
О. Жиру
️️️️
М. Батшуайи
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
Г. Магуайр
Пас отдал
Б. Фернандеш
Желтая карточка
К. Зума
59'
59'
Желтая карточка
Фред
Замена
К. Зума
️️️️
А. Кристенсен
46'
Травма
А. Кристенсен
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
А. Ван-Биссака
Желтая карточка
Виллиан
35'
Замена
М. Маунт
️️️️
Н. Канте
13'
Травма
Н. Канте
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
9
Одион Игало
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кабальеро
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
24
Джеймс
91
Канте
21
Жоржиньо
8
Ковачич
10
Виллиан
9
Педро
44
Батшуайи
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
3
Байи
5
Магуайр
23
Шоу
29
Ван-Биссака
18
Матич
33
Уильямс
7
Фред
7
Джеймс
8
Фернандеш
9
Марсьяль
15
Кристенсен
4
Зума
4
Зума
15
Кристенсен
91
Канте
7
Маунт
7
Маунт
91
Канте
44
Батшуайи
9
Жиру
9
Жиру
44
Батшуайи
8
Фернандеш
2
Далот
2
Далот
8
Фернандеш
7
Джеймс
8
Перейра
8
Перейра
7
Джеймс
9
Марсьяль
9
Игало
9
Игало
9
Марсьяль
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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