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АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 октября 2022
Челси
22.10.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
87'
Жоржиньо (П)
90+4'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Каземиро
Пас отдал
Л. Шоу
Желтая карточка
Жоржиньо
90'
+2
90'
Желтая карточка
Л. Шоу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жоржиньо
87'
86'
Желтая карточка
Фред
81'
Замена
Э. Эланга
️️️️
М. Рэшфорд
80'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
К. Эриксен
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Р. Лофтус-Чик
79'
Замена
А. Броя
️️️️
Р. Стерлинг
79'
Замена
К. Пулишич
️️️️
П. Обамеянг
74'
60'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Р. Варан
52'
Замена
Фред
️️️️
Д. Санчо
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Кукурелья
36'
32'
Желтая карточка
Антони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
3-2-2-2-1
13
Кепа
33
Чилвел
27
Чалоба
3
Силва
17
Кукурелья
3
Аспиликуэта
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Маунт
7
Обамеянг
4-1-3-2
43
Де Хеа
2
Далот
19
Варан
6
Мартинес
23
Шоу
5
Каземиро
7
Антони
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
24
Эриксен
19
Санчо
7
Обамеянг
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Обамеянг
20
Лофтус-Чик
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
20
Лофтус-Чик
17
Кукурелья
8
Ковачич
8
Ковачич
17
Кукурелья
19
Стерлинг
27
Броя
27
Броя
19
Стерлинг
19
Варан
29
Линделеф
29
Линделеф
19
Варан
24
Эриксен
8
Мактоминей
8
Мактоминей
24
Эриксен
19
Санчо
7
Фред
7
Фред
19
Санчо
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Эланга
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
16
Эдуар Менди
ВР
6
Денис Закария
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
6
Денис Закария
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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