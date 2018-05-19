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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 мая 2018
Челси
19.05.2018, суббота, 19:15
Англия. Кубок, Финал
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
22'
Э. Азар (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
90'
+1
Замена
А. Мората
️️️️
О. Жиру
89'
87'
Замена
Х. Мата
️️️️
Ф. Джонс
73'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Лингард
73'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Рэшфорд
58'
Желтая карточка
Л. Валенсия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Азар
22'
21'
Желтая карточка
Ф. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Куртуа
3
Алонсо
22
Рюдигер
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Бакайоко
4
Фабрегас
11
Мозес
10
Азар
9
Жиру
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
25
Валенсия
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
18
Матич
8
Погба
21
Эррера
9
Рэшфорд
77
Лингард
4
Санчес
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
9
Жиру
21
Мората
21
Мората
9
Жиру
4
Джонс
64
Мата
64
Мата
4
Джонс
9
Рэшфорд
9
Лукаку
9
Лукаку
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Марсьяль
77
Лингард
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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