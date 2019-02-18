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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 февраля 2019
Челси
18.02.2019, понедельник, 22:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
31'
А. Эррера
45'
П. Погба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Замена
С. Мактоминей
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
С. Аспиликуэта
82'
76'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Х. Мата
73'
Замена
А. Санчес
️️️️
Р. Лукаку
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
71'
Желтая карточка
Н. Канте
65'
Желтая карточка
А. Рюдигер
60'
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
58'
45'
ГОЛ! 0:2!
П. Погба
Пас отдал
М. Рэшфорд
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Эррера
Пас отдал
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Андер Эррера
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Кепа
3
Алонсо
4
Луис
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
10
Азар
21
Жоржиньо
8
Ковачич
9
Педро
9
Игуаин
4-1-2-2-1
44
Ромеро
15
Янг
6
Смоллинг
3
Линделеф
23
Шоу
18
Матич
21
Эррера
8
Погба
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Лукаку
3
Аспиликуэта
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
3
Аспиликуэта
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
64
Мата
2
Перейра
2
Перейра
64
Мата
9
Рэшфорд
8
Мактоминей
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
9
Лукаку
4
Санчес
4
Санчес
9
Лукаку
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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