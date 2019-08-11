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Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 11 августа 2019
Манчестер Юнайтед
11.08.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Челси
18'
М. Рэшфорд (П)
65'
А. Марсьяль
67'
М. Рэшфорд
81'
Д. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
90'
Желтая карточка
Н. Канте
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Д. Лингард
86'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Рэшфорд
86'
ГОЛ! 4:0!
Д. Джеймс
Пас отдал
П. Погба
81'
Желтая карточка
А. Марсьяль
80'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
А. Перейра
74'
73'
Замена
Н. Канте
️️️️
Жоржиньо
Желтая карточка
В. Линделеф
69'
ГОЛ! 3:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
П. Погба
67'
66'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Абрахам
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
А. Перейра
65'
58'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Р. Баркли
57'
Желтая карточка
Т. Абрахам
52'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
Д. Лингард
48'
36'
Желтая карточка
К. Зума
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Рэшфорд
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
5
Магуайр
3
Линделеф
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
8
Погба
77
Лингард
8
Перейра
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
4-3-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
4
Зума
33
Эмерсон
6
Баркли
8
Ковачич
21
Жоржиньо
9
Педро
7
Маунт
18
Абрахам
8
Перейра
7
Джеймс
7
Джеймс
8
Перейра
77
Лингард
11
Гринвуд
11
Гринвуд
77
Лингард
9
Рэшфорд
64
Мата
64
Мата
9
Рэшфорд
6
Баркли
11
Пулишич
11
Пулишич
6
Баркли
21
Жоржиньо
91
Канте
91
Канте
21
Жоржиньо
18
Абрахам
9
Жиру
9
Жиру
18
Абрахам
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Олд Траффорд
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