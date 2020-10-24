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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 24 октября 2020
Манчестер Юнайтед
24.10.2020, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
Замена
М. Гринвуд
️️️️
С. Мактоминей
83'
81'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Пулишич
Желтая карточка
М. Рэшфорд
76'
72'
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Хаверц
71'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Т. Вернер
Замена
Э. Кавани
️️️️
Д. Джеймс
58'
Замена
П. Погба
️️️️
Х. Мата
58'
Желтая карточка
Фред
46'
45'
+1
Желтая карточка
К. Хаверц
Желтая карточка
Л. Шоу
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
64
Мата
7
Джеймс
8
Фернандеш
3-3-1-1-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Силва
4
Зума
24
Джеймс
91
Канте
33
Чилвел
21
Жоржиньо
11
Пулишич
11
Вернер
29
Хаверц
8
Мактоминей
11
Гринвуд
11
Гринвуд
8
Мактоминей
64
Мата
8
Погба
8
Погба
64
Мата
7
Джеймс
10
Кавани
10
Кавани
7
Джеймс
11
Пулишич
22
Зиеш
22
Зиеш
11
Пулишич
29
Хаверц
7
Маунт
7
Маунт
29
Хаверц
11
Вернер
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Вернер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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