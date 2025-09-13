14 сентября на стадионе «Этихад» в Манчестере пройдет одно из главных дерби английского футбола – «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках 4 тура Премьер-лиги. Обе команды стартовали в сезоне неидеально, но обладают атакующим потенциалом и стремлением к реваншу за прежние неудачи. Игра ожидается напряженной и результативной.

«Манчестер Сити»

«Горожане» начали сезон нестабильно: после трех туров у них всего одна победа и два поражения, при этом они уже успели уступить «Брайтону» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:2). Команда пока занимает лишь 13 место в таблице с 3 очками. Несмотря на это, атакующая линия продолжает работать – 11 голов в последних 5 матчах. Эрлинг Холанд в хорошей форме, забив 6 голов в 7 встречах. Слабым местом остаeтся оборона: 8 пропущенных мячей за 5 игр и регулярные ошибки при позиционных атаках соперника. Тем не менее, на домашнем стадионе «Сити» стабилен – 6 побед в 8 последних матчах Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед»

У «Юнайтед» чуть более обнадеживающий старт – 4 очка после трех матчей и 9 позиция в таблице. Победа над «Бернли» (3:2) стала первой в чемпионате. Ранее были ничья с «Фулхэмом» и поражение от «Арсенала». Команда показывает яркую, но нестабильную игру: 7 забитых и 7 пропущенных голов за 5 матчей. В атаке выделяется Бриан Мбемо – 2 мяча в 4 матчах. «Юнайтед» регулярно пропускает (в 5 матчах подряд), но при этом и сам забивает – минимум один гол в трех последних турах. На выезде команда не побеждает в Премьер-лиге уже пять матчей подряд.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

Победы в 6 из 8 последних домашних матчей

В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Холанд – 6 голов в 7 играх

Пропускает в 4 матчах подряд

«Манчестер Юнайтед»

Не побеждает в 5 последних выездных матчах АПЛ

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в каждом из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»

Обе команды находятся в стадии формирования формы и пока не демонстрируют стабильной оборонительной игры. При этом атакующие линии способны создавать моменты и реализовывать их. «Манчестер Сити» играет дома и будет стремиться прервать серию неудач. «Юнайтед» – уязвим в защите, особенно в гостях. В условиях открытого дерби логично ожидать результативную игру и обмен голами. Вероятен сценарий, при котором «Сити» победит в результативном матче, но и «Юнайтед» найдет свой шанс в атаке.

Рекомендованные ставки: