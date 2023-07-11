В последний раз ЦСКА выигрывал Суперкубок в 2018-м. Где сейчас герои того состава?

В прошлом сезоне ЦСКА взял Кубок России. Это:

Первый трофей для клуба за пять лет;

Первый Кубок России за 10 лет.

И победа в Кубке дала возможность ЦСКА участвовать в Суперкубке страны на старте сезона-2023/24. Для ЦСКА это будет первый матч в Суперкубке с 2018-го. Тогда же клуб в последний раз выигрывал этот трофей. 27 июля того года ЦСКА обыграл «Локомотив» в Нижнем Новгороде со счетом 1:0.

Где теперь члены команды, которые добились того триумфа? Берем только футболистов стартового состава и запасных и рассказываем о них.

Основа

Игорь Акинфеев

Все там же. В апреле отметил 37-летие. Начинает свой 21-й сезон во взрослом ЦСКА.

Кирилл Набабкин

Тоже еще в ЦСКА. В июне продлил контракт до 2024 года.

Марио Фернандес

Автор самого громкого трансфера России этим летом. Марио на некоторое время приостанавливал контракт с ЦСКА, не заиграл в «Интернасьонале». А теперь уходит в «Зенит» – выяснилось, что питерцы заплатят «Интеру» компенсацию, а контракта с ЦСКА у него уже нет.

Никита Чернов

Не закрепился в ЦСКА, поездил по арендам и полноценно ушел в «Крылья». Летом прошлого года оказался в «Спартаке», где играет довольно стабильно.

Хердур Магнуссон

Доиграл до лета-2022 и ушел на правах свободного агента в «Панатинаикос». Были слухи, что расставание произошло, потому что ЦСКА не потянул финансовые запросы Магнуссона.

Бекао

ЦСКА отказался от выкупа Бекао. Зато полноценный трансфер оформил итальянский «Удинезе». Он – твердый игрок основы. В последнее время Бекао привлекает внимание топов – например, «Интера».

Алан Дзагоев

В мае 2022-го ЦСКА и Дзагоев договорились об обоюдном расторжении контракта. Весь прошлый сезон Дзагоев провел в «Рубине» и помог клубу вернуться в РПЛ. Были слухи, что и «Рубин» хочет расторгнуть с ним соглашение из-за травматичности. Но сам Дзагоев сказал:

«Мы общались с руководством еще до отпуска – мне сказали, что дадут ответ по поводу продления. Контракт заканчивается со дня на день, но до сих пор конкретного ответа мне никто не дал. С главным тренером Рахимовым я общался: он хочет, чтобы я остался. В принципе он сказал об этом и руководству. Что будет дальше, мне неизвестно».

Кристиян Бистрович

С 2021-го стабильно катается по арендам: «Касымпаша», «Фатих Карагюмрюк», «Лечче», «Фортуна». 30 июня его поездка в Голландию закончилась. Агент Бистровича говорит, что его клиент любит ЦСКА и не хочет покидать клуб.

Витиньо

Матч с «Локомотивом» стал последним для него в майке ЦСКА – на следующий день он уехал во «Фламенго». С новым клубом Витиньо выигрывал Кубок Либертадорес и еще раз доходил до финала. Сейчас Витиньо выступает за «Аль-Иттифак». В октябре он отметит 30-летие.

Федор Чалов

Все еще в ЦСКА, куда вернулся после арендной перезагрузки в «Базеле». Прошлый сезон стал рекордным для него по числу голов в лиге – 17. Сейчас есть слухи, что Чаловым интересуются турецкие команды.

Запас

Хетаг Хосонов

Автор победного (и единственного) гола в том Суперкубке. Съездил в аренду в «Тамбов», провел три сезона в «Алании». В июне перешел в «Химки».

Георгий Щенников

Ушел из ЦСКА в конце прошлого сезона после 20 лет в системе клуба. Открыт новым вызовам – агент говорит, что есть интерес из-за рубежа.

Дмитрий Ефремов

После ЦСКА поиграл в «Урале», «Крыльях» и «Акроне». С прошлого года выступает за ульяновскую «Волгу».

Яка Бийол

В 2020-м съездил в аренду в «Ганновер». Летом прошлого года ушел в «Удинезе» (за 4 млн евро). После этого трансфера говорил: «Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства. Мы принимаем все решения вместе с семьей, с моей девушкой. Мы долго обсуждали последние события, но ситуация в России не улучшалась. Мне было очень тяжело принять решение об уходе, но я должен был это сделать, другого выбора не оставалось».

Сейчас ЦСКА разбирается с «Удинезе», потому что выплаты по его трансферу ЦСКА так и не получил.

Тимур Жамалетдинов

Не закрепился в ЦСКА, съездил в аренду в Польшу, а в 2020-м его купила «Уфа». Жамалетдинов провел в столице Башкортостана два года, после чего на правах свободного агента ушел в хабаровский СКА. 1 июля 2023-го бесплатно ушел в «Волгарь».

Илья Помазун

Все еще принадлежит ЦСКА, но последние три года отыграл в аренде в «Урале». Недавно клубы согласились на еще одну аренду.

Ильзат Ахматов

В ЦСКА возлагали на Ахметова большие надежды, но он сдал по форме – это привело к расставанию. С прошлого лета он выступает за «Краснодар». Про разницу между клубами говорил: «Здесь [в Краснодаре] инфраструктура лучше. Здесь все создано, чтобы играть. Конечно, разные схемы и разные требования, разный стиль игры».

Астемир Гордюшенко

Сезон-2018/19 стал для него последним в ЦСКА. Дальше он неплохо поездил по России: «Тюмень», «Торпедо», «Томь», с прошлого года выступает в «Родине».

Тимур Пухов

Воспитанник ЦСКА, который не закрепился в родной команде. Съездил в «Жальгирис», помотался по России («Шинник», «Иртыш», «Новосибирск», «Амкар»), провел 2022-й в ереванском «Арарате». В марте 2023-го подписал контракт с белорусским «Нафтаном».

Наир Тикнизян

В 2021-м ушел из ЦСКА в «Локомотив», за который играет до сих пор. Несмотря на вызовы в молодежную сборную России, в марте этого года был впервые вызван во взрослую сборную Армении.

Виталий Жиронкин

Этим летом перешел в «Ленинградец», с которым сыграет в Первой лиге. За пять сезонов после победы в Суперкубке, наездился по арендам и покатался по дивизионам. С ЦСКА закончил сотрудничество в июле прошлого года, откуда ушел в «Текстильщик».

Главный тренер

Виктор Гончаренко очень хотел привести ЦСКА к чемпионству, но за пять лет не смог это сделать. Более того, в ЦСКА он выиграл всего один трофей: тот самый Суперкубок. В сезоне-2020/21 его накрыла масса проблем: от отъезда в Беларусь после неудачного отрезка до расставания с Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым. В итоге в марте 2021-го ЦСКА и Гончаренко договорились о расторжении контракта.

Гончаренко недолго тренировал «Краснодар», а в августе-2022 вернулся в «Урал».

Фото: официальный сайт ЦСКА, телеграм-канал ЦСКА, Dmitry Golubovich/Global Look Press