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  • Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и сборной России образца 2008 года

Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и сборной России образца 2008 года

31 мая 2023, 19:07
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15 июня в Санкт-Петербурге на «Петровском» планируется провести ретроматч между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года. Стали известны составы.

«Зенит»

Тренерский штаб: Дик Адвокат, Анатолий Давыдов.

Вратари: Вячеслав Малафеев, Камил Чонтофальски.

Защитники: Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Томаш Губочан, Алексей Игонин, Николас Ломбертс, Ивица Крижанац.

Полузащитники: Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Радек Ширл, Данни, Алексей Ионов, Виктор Файзулин, Владислав Радимов, Александр Горшков.

Нападающие: Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Алехандро Домингес, Фатих Текке.

Сборная России

Тренерский штаб: Гус Хиддинк, Александр Бородюк, Игорь Корнеев.

Вратари: Владимир Габулов, Игорь Акинфеев.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Денис Колодин, Ренат Янбаев.

Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов, Сергей Семак, Юрий Жирков, Дмитрий Торбинский, Алексей Смертин, Александр Павленко, Олег Иванов.

Нападающие: Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев, Роман Адамов, Иван Саенко.

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Комментарии (8)
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acor94
1685550526
прикольно, надеюсь покажут по телевизору
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Эном айс
1685550610
Мифические составы. Половина не приедет, половина по здоровью не сможет.. Ещё и Ионова с Акинфеевым приплели. Оно им надо.(
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Taps
1685550858
Похоже на фейк, особенно с иностранцами. Разве что настольная игра ... бггг
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Красногорск_Фан
1685551662
Слишком хорошо чтобы быть правдой. но если будет обязательно буду смотреть.
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АлексМак
1685552058
Интересно, - посмотреть! Вспомнить былое с ними. Многие и сейчас в достойной форме. Вот Акинфеев, или Тимощук...
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baden1969
1685554840
Слишком хорошо, чтобы это было правдой. К сожалению, большая часть вышеперечисленных игроков не приедет. А вообще идея шикарная, да еще и на Петровиче, где атмосфера всегда была супер!
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Mariner
1685564841
Да сборная России 2008-го года - это и есть Зенит!
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