Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и сборной России образца 2008 года

15 июня в Санкт-Петербурге на «Петровском» планируется провести ретроматч между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года. Стали известны составы.

«Зенит»

Тренерский штаб: Дик Адвокат, Анатолий Давыдов.

Вратари: Вячеслав Малафеев, Камил Чонтофальски.

Защитники: Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Томаш Губочан, Алексей Игонин, Николас Ломбертс, Ивица Крижанац.

Полузащитники: Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Радек Ширл, Данни, Алексей Ионов, Виктор Файзулин, Владислав Радимов, Александр Горшков.

Нападающие: Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Алехандро Домингес, Фатих Текке.

Сборная России

Тренерский штаб: Гус Хиддинк, Александр Бородюк, Игорь Корнеев.

Вратари: Владимир Габулов, Игорь Акинфеев.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Денис Колодин, Ренат Янбаев.

Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов, Сергей Семак, Юрий Жирков, Дмитрий Торбинский, Алексей Смертин, Александр Павленко, Олег Иванов.

Нападающие: Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев, Роман Адамов, Иван Саенко.

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