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    • Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и сборной России образца 2008 года

    Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и сборной России образца 2008 года

    15 июня в Санкт-Петербурге на «Петровском» планируется провести ретроматч между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года. Стали известны составы.

    «Зенит»

    Тренерский штаб: Дик Адвокат, Анатолий Давыдов.

    Вратари: Вячеслав Малафеев, Камил Чонтофальски.

    Защитники: Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Томаш Губочан, Алексей Игонин, Николас Ломбертс, Ивица Крижанац.

    Полузащитники: Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Радек Ширл, Данни, Алексей Ионов, Виктор Файзулин, Владислав Радимов, Александр Горшков.

    Нападающие: Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Алехандро Домингес, Фатих Текке.

    Сборная России

    Тренерский штаб: Гус Хиддинк, Александр Бородюк, Игорь Корнеев.

    Вратари: Владимир Габулов, Игорь Акинфеев.

    Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Денис Колодин, Ренат Янбаев.

    Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов, Сергей Семак, Юрий Жирков, Дмитрий Торбинский, Алексей Смертин, Александр Павленко, Олег Иванов.

    Нападающие: Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев, Роман Адамов, Иван Саенко.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2558

      ПалкоВводецъ (returned) 1 минуту назад

      Приедут ли иностранцы? Сомневаюсь я однако!

      0
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      Рейтинг: +7107

      Красногорск_Фан 2 минуты назад

      Слишком хорошо чтобы быть правдой. но если будет обязательно буду смотреть.

      1
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      Рейтинг: +1423

      Taps 15 минут назад

      Похоже на фейк, особенно с иностранцами.
      Разве что настольная игра ... бггг

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      Рейтинг: +4526

      Эном айс 20 минут назад

      Мифические составы.
      Половина не приедет, половина по здоровью не сможет..
      Ещё и Ионова с Акинфеевым приплели.
      Оно им надо.(

      0
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      Рейтинг: +3665

      acor94 21 минуту назад

      прикольно, надеюсь покажут по телевизору

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