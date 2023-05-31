Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и сборной России образца 2008 года

15 июня в Санкт-Петербурге на «Петровском» планируется провести ретроматч между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года. Стали известны составы.
Тренерский штаб: Дик Адвокат, Анатолий Давыдов.
Вратари: Вячеслав Малафеев, Камил Чонтофальски.
Защитники: Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Томаш Губочан, Алексей Игонин, Николас Ломбертс, Ивица Крижанац.
Полузащитники: Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Радек Ширл, Данни, Алексей Ионов, Виктор Файзулин, Владислав Радимов, Александр Горшков.
Нападающие: Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Алехандро Домингес, Фатих Текке.
Сборная России
Тренерский штаб: Гус Хиддинк, Александр Бородюк, Игорь Корнеев.
Вратари: Владимир Габулов, Игорь Акинфеев.
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Денис Колодин, Ренат Янбаев.
Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов, Сергей Семак, Юрий Жирков, Дмитрий Торбинский, Алексей Смертин, Александр Павленко, Олег Иванов.
Нападающие: Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев, Роман Адамов, Иван Саенко.
Успейте забрать специальный бонус в 17000₽ перед финалом ЛЧ!